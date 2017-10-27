Появилось видео с масштабных военных учений, в которых приняло участие Приамурье

В рамках учений запустили четыре баллистические ракеты. Они поразили учебные цели на военных полигонах, находящихся на территории России. «Задачи тренировки выполнены в полном объеме, все учебные цели успешно поражены», – цитирует РБК Минобороны.

Уточняется, что одна из баллистических ракет, «Тополь», была запущена с космодрома Плесецк в Архангельской области. Она поразила учебную цель на полигоне Кура на полуострове Камчатка. Еще две ракеты были залпом запущены с атомной подводной лодки в Охотском море. Они долетели до полигона Чижа в Архангельской области, где поразили учебные цели. Последнюю, четвертую ракету запустили из акватории Баренцева моря с атомной подводной лодки Северного флота. Ее учебная цель располагалась также на полигоне Кура на Камчатке.

В рамках учений военные отработали запуски крылатых ракет с помощью самолетов дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3. Они взлетали с авиабаз Украинка в Амурской области, Энгельс в Саратовской области и Шайковка в Калужской области. Учебные наземные цели крылатых ракет находились на полигонах Кура, Пембой (Республика Коми) и Теректа (Казахстан).​

Видео: Минобороны России