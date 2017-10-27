Амурчане активно готовятся к соревнованию рабочих профессий WorldSkills

Амурские студенты готовятся к престижному соревнованию WorldSkills. С каждым годом требования к претендентам ужесточаются. В этом году, чтобы повысить свои знания и улучшить навыки, амурчане съездили на обучение в другие города.

Педагог из колледжа транспорта и дорожного хозяйства Татьяна Адоевцева прошла курсы по малярно-декоративной работе в Тольятти и теперь внедряет новые технологии в учебный процесс и готовит своих подопечных к престижным соревнованиям. По стандартам, нужно уметь работать с различными декоративными материалами, в их числе органза, баумаз, минерал стоун и другие.

«Мы не работали такими материалами в принципе никогда. Эти материалы для нас новые, и мы сами только вот начали использовать здесь. У них другая фактура, структура. Они иначе наносятся на поверхность. Другими инструментами нужно пользоваться при нанесении. Это не обыкновенные шпаклёвки или водоэмульсионная краска», – поделилась мастер производственного обучения в Амурском колледже транспорта и дорожного хозяйства Татьяна Адоевцева.

Студентка Анастасия Елисафенко в прошлом году заняла третье место в региональных соревнованиях WorldSkills. В этом году подготовка к соревнованиям более тщательная, так как появилось много новых требований, рассказывает девушка.

«В этом году задания чуть-чуть тяжелее, чем в прошлом. Поэтому усерднее нужно готовиться. Там новые задания, фреска, мы работали с ней, но не посвящали ей много времени, так как в прошлом году таких заданий не было. В этом году нужно усерднее на неё упираемся, чтобы более менее сделать хорошо», – отметила студентка 3 курса Амурского колледжа транспорта и дорожного хозяйства Анастасия Елисафенко.

Другим студентам нужно выложить российский флаг из кирпичей. На эту кропотливую работу в соревнованиях WorldSkills даётся 8 часов. Студенты уже начали тренироваться.

«Флаг – самый сложный модуль из всех, что я когда-то делал, строил. В прошлом году на конкурсе было намного проще, легче. Но, ничего, научимся. Здесь я бы не сказал, что какие-то особенные знания нужны. Да, немного теории надо. Именно знать стороны грани кирпича. А так всё по ходу дела», – сказал студент 3 курса Амурского колледжа транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Сыпалов.

«Стал применяться пенобетон. Он раньше не применялся. Очень много фигурного кирпича, в прошлом году было меньше. Это усложнило работу. Каменщики должны уметь оштукатурить какую-то часть», – рассказала мастер производственного обучения Амурского колледжа транспорта и дорожного хозяйства Валентина Хватова.

«Сейчас идёт обучение всех преподавателей, всей страны по технологиям демонстрационного экзамена, по технологиям WorldSkills. Мы обязаны обучить всех преподавателей и мастеров именно этому. Поэтому в этом году 4 человека у нас отучились по малярно-декоративной в Тольятти, кирпичная кладка у нас была в Йошкар-оле. И ребята по легковым автомобилям отучились у нас в Хабаровске, в Красноярске», – поделилась директор Амурского колледжа транспорта и дорожного хозяйства Елена Мельникова.

Соревнования WorldSkills проводятся для того, чтобы повысить престиж рабочих профессий. В этом году количество участников и направлений увеличилось ровно в два раза. Регион проводит соревнования по 10 направлениям: «Сварочные технологии», «Сантехника и отопление», «Кирпичная кладка», «Малярные и декоративные работы» и другие. Региональный чемпионат рабочих профессий пройдёт в Благовещенске 16 декабря.