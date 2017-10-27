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27октября
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сегодня, 09:49 11

Средняя зарплата врачей в Приамурье должна подняться почти до 60 тысяч рублей

Средняя зарплата врачей в Приамурье должна подняться почти до 60 тысяч рублей
Фото: pravmir.ru

Повышение зарплат медицинским работникам на встрече с председателем ФОМС Натальей Стадченко обсудил губернатор Приамурья Александр Козлов в Москве. Поднять оплату должны в соответствии с майскими указами президента.

Увеличить зарплату медицинским работникам должны до конца 2017 года. Сроки обозначил в майских указах Владимир Путин. По Амурской области цифры такие: у врачей средняя зарплата должна быть 59 836 рублей, у среднего медицинского персонала – 30 915 рублей, у младшего медицинского персонала – 26 594 рубля.

«Повышение зарплаты медиков – это наша приоритетная задача. Системе здравоохранения необходимо обеспечить дополнительное финансирование», – прокомментировал встречу губернатор Амурской области.

О конкретных цифрах и сроках пресс-служба правительства не сообщает.

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#областная власть #российская власть #финансы

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Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме
  • Товарищ Кац

    Товарищ Кац
    2 часа назад

    у Пака 100, у участкового 20. В среднем 60. Спасибо.

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    Что правда? Санитарки будут 26т. получать?

  • Артюхина В.А.

    Артюхина В.А.
    1 час назад

    Мартовская Зима

    Что правда? Санитарки будут 26т. получать?



    Нет. Их повысят до "старший менеджер по работе с поситителями" и "ведущий специалист по клинингу".

    Таким образом из статистики они выпадут. Всего то делов.

  • Док

    Док
    1 час назад

    все в санитары

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    должна но не обязана.. у же много чего ДОЛЖНО БЫЛО БЫТЬ сделано.

  • Fedia

    Fedia
    1 час назад

    А в Москве до 120000 повышают, нормально.

  • Туж2

    Туж2
    1 час назад

    Год видимо указать забыли.

    В заголовке.

    З.Ы. Майские указы в каком году были. Ну вот то то же..

  • kenwood

    kenwood
    1 час назад



    Сроки обозначил в майских указах Владимир Путин. По Амурской области цифры такие: у врачей средняя зарплата должна быть 59 836 рублей, у среднего медицинского персонала – 30 915 рублей, у младшего медицинского персонала – 26 594 рубля.



    .

    Статисты

    ну вам сроки обозначены, задание вы поняли...вперед выполнять майские указы путена

  • Кузмичь

    Кузмичь
    1 час назад

    уже ноябрь на носу,ждем к новому году! куда девать будем деньги?

  • vertex

    vertex
    59 минут назад

    На премии начальству пойдут.

  • amara_2014

    amara_2014
    31 минута назад

    Товарищ Кац

    у Пака 100, у участкового 20. В среднем 60. Спасибо.



    Ну во-первых, Пак за пределами Амурской области, а во-вторых, когда руководил Пак, мы зарплату в 2 раза больше получали в сравнении с тем, что получаем сейчас. А сейчас (возможно) нам вернут только то, что отобрали. Да и то не факт.

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