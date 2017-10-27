Средняя зарплата врачей в Приамурье должна подняться почти до 60 тысяч рублей

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Повышение зарплат медицинским работникам на встрече с председателем ФОМС Натальей Стадченко обсудил губернатор Приамурья Александр Козлов в Москве. Поднять оплату должны в соответствии с майскими указами президента.

Увеличить зарплату медицинским работникам должны до конца 2017 года. Сроки обозначил в майских указах Владимир Путин. По Амурской области цифры такие: у врачей средняя зарплата должна быть 59 836 рублей, у среднего медицинского персонала – 30 915 рублей, у младшего медицинского персонала – 26 594 рубля.

«Повышение зарплаты медиков – это наша приоритетная задача. Системе здравоохранения необходимо обеспечить дополнительное финансирование», – прокомментировал встречу губернатор Амурской области.

О конкретных цифрах и сроках пресс-служба правительства не сообщает.