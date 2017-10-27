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27октября
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Амурчанина осудили за нападение с палкой на полицейских

Амурчанина осудили за нападение с палкой на полицейских
Фото: 1ul.ru

В Сковородине 26 октября суд вынес приговор местному жителю. 38-летний мужчина был признан виновным в том, что атаковал палкой полицейских.

Нападение на стражей порядка произошло в ночь на 23 июля этого года. Амурчанин управлял автомобилем, будучи нетрезвым. Его остановили два инспектора ДПС, которые сопроводили водителя в служебный автомобиль, чтобы составить административный протокол. Мужчина, однако, покинул служебный автомобиль, чтобы избежать административной ответственности и скрыться. Он поднял с земли деревянную палку и ударил инспекторов: одного – по голове, другого – по руке.

Суд, с учетом всех обстоятельств, в том числе раскаяния нападавшего, приговорил его к 2 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком. Кроме того, на него был возложен ряд дополнительных обязанностей, сообщает прокуратура Амурской области.

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#закон #происшествия #суды

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