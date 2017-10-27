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27октября
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сегодня, 09:30 0

Из Благовещенска в Хэйхэ и обратно пошли «пумы»

Из Благовещенска в Хэйхэ и обратно пошли «пумы»

В пятницу, 27 октября, между по Амуру начали ходить суда на воздушной подушке. По данным «АмурАССО», для перевозки пассажиров задействованы 10 судов – «Пума», «Скат», «Марс», «Арго», «Арктика». Все они готовы к работе.

Первое судно отправилось из Благовещенска сегодня в 09:00, в соответствии с утвержденным расписанием. Движение по реке Амур будет осуществляться ежедневно с 09:00 до 17:00. Отход последнего судна из областного центра – в 16:30. Интервал отправления составляет не менее 3-х минут.

Стоимость проезда не изменилась с прошлого года. Цена билета составляет 2 200 рублей в оба конца, сообщает пресс-служба министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области.

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#транспорт

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