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27октября
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сегодня, 09:22 1

Из ехавшего через Приамурье поезда выпал пассажир

Из ехавшего через Приамурье поезда выпал пассажир
Фото: rzd-expo.ru

В Забайкалье суд вынес приговор проводнику пассажирского поезда, следовавшего через Амурскую область. Женщина признана виновной в том, что из состава на ходу выпал пассажир.

Это произошло 18 мая в поезде № 77. Дежурный проводник вагона после того, как состав отправился со станции Ерофей Павлович, не закрыла боковую дверь тамбура на замок-«секретку». Во время движения поезда на 7069-м километре Забайкальской железной дороги один из пассажиров, находясь в состоянии сильного опьянения, вышел в тамбур, открыл дверь и выпал из вагона. В результате он получил множественные травмы.

Приговором суда от 18 сентября проводник была признана виновной по части 2 статьи 263.1 УК РФ «Нарушение требований в области транспортной безопасности, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Ее приговорили к лишению свободы на 1 год и 6 месяцев условно, с испытательным сроком.

Приговор суда уже вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

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#закон #происшествия #суды #транспорт

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Комментарии
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  • Дмитрий1978

    Дмитрий1978
    2 часа назад

    -Ты за что сидишь?

    -Да форточку забыл закрыть на работе

    -А где ты работал?

    -На подводной лодке))))

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