Курсант-полицейский и студентка филфака лихо повеселились в клубе: обзор прессы

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В сегодняшнем обзоре прессы, подготовленном ведущим «Авторадио-Благовещенск» Павлом Савинкиным, новости о том, что автограф Эйнштейна продан больше чем за миллион; в армии обяжут смотреть «правильные» фильмы; в России быстро растет число долларовых миллиардеров.

Напишут же такое

В «Российской газете» сегодня пишут о том, что автограф Эйнштейна продан за 1 миллион 300 тысяч долларов. Забавна история автографа: великий учёный получил известие о присуждении ему Нобелевской премии, находясь в гостинице Токио. И написал на листочке бумаги, что всё это – суета сует. В это время к нему постучал посыльный, выполнявший какое-то поручение постояльца, а у физика не оказалось мелочи, чтобы расплатиться с ним, и он отдал служителю бумажку со своим размышлизмом. Посоветовал хранить: мол, пригодится…

Умным, прозорливым ученым был Альберт Батькович…

Также в номере

Еще «Российская газета» ставит в известность, что вот-вот в армии введут обязательный просмотр патриотических фильмов, снятых на бюджетные деньги. В качестве примера в статье «В кино шагом марш» назван недавно вышедший на экраны фильм «Крым». Больше примеров не приводится, но вы легко сами сможете назвать пару-другую фильмов идеологически правильно снятых. Тот же недавно разрекламированный фильм Стоуна «Путин». Или фильм Владимира Соловьёва «Президент». Или документальный фильм немецкого телевидения «Я, Путин». Ну и т.д. Оно и правильно: российский солдат должен знать, за кого отдавать свою жизнь!

А Павел Андреевич, вспомнив бессмертную фразу В. И. Ленина о том, что «из всех искусств для нас важнейшим является кино», переходит к следующему материалу.

Очень интересно

Так вот, о кино. В «Амурской правде» почти целая полоса отдана новым постановкам. Вы прочтете здесь о сериале «Троцкий», который вот-вот стартует на Первом, узнаете о том, что экс-благовещенка снимается в самых разных сериалах (в том числе в «Балаболе» и «Универе»), морально приготовитесь к просмотру на «России» сериала «Демон революции». А кто этот самый демон – тот, кого играет Федор Бондарчук, или тот, под кого загримировали Евгения Миронова – разберетесь сами.

Еще в «Амурке» рассказывается о том, какого размера транспортный налог заплатят амурские владельцы роскошных автомобилей. Но, обозреватель думает, что владельцы «ролл-ройсов» ездят на «роллс-ройсах» потому, что такая возможность у них есть.

Вам статья

Кстати, о «роллс-ройсах». «Комсомольская правда» поставила в известность, что в России быстрее, чем в мире, растет число долларовых миллиардеров. Их уже набралось почти 100 человек: в прошлом году было 77, а в этом – уже 96. Газета рассказала о том, какие вещи у нас в стране считают предметами роскоши. Это яхты, частные самолеты, часы ну и те самые эксклюзивные автомобили.

Но бог с ними, с чужими деньгами, в газете есть и кое-что погорячее!

Полный абзац

Из горяченького: в «Комсомолке» рассказывается о зажигательном видео, которое за сутки облетело миллионы пользователей соцсетей. На видео некая парочка занимается любовью прямо на танцполе у барной стойки. Вокруг лихо отплясывает толпа, при этом тут же снимают в прямом смысле половой акт на свои телефоны. Публика в восторге!

Так в ночном нижегородском клубе повеселились курсант-полицейский и студентка филфака пединститута. На поднявшейся волне популярности (хайпа, как сейчас говорят) девушка начала торговать рекламой на своей страничке в соцсети. А курсанту, между прочим, грозит отчисление, если информация подтвердится.

И действительно, из всех искусств для нас важнейшим является кино…