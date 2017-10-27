Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:58 25

В Благовещенске кроссовер сбил 8-летнего ребенка

В Благовещенске кроссовер сбил 8-летнего ребенка
Фото: ruinformer.com

В четверг, 26 октября, в Благовещенске произошло ДТП с пострадавшим. Кроссовер сбил 8-летнего ребенка. Мальчик получил травмы.

Авария случилась в районе дома № 113 по улице Зейской, в 17:30. Кроссовер Toyota Harrier наехал на 8-летнего мальчика, переходившего проезжую часть в неположенном месте. Ребенка доставили в больницу.

В общей сложности 26 октября в Благовещенске и Благовещенском районе зарегистрировано 15 ДТП. Из них в 3 авариях три человека получили травмы, сообщает ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский».

Просмотров всего: 1736

#дети #ДТП #происшествия #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (25) Обсудить на форуме
  • Озеро

    Озеро
    3 часа назад

    У нас на дорогах правит Бал "водила". Пешеходов считают отбросами общества, которые не смогли заработать на тачку. Одно эти уроды забыли, что пешеходы - это их родители или дети! Надо как в Бурятии такой штраф ввести, чтобы все ссали больше 40 км/ч по городу разгоняться, а во дворах кто сбил кого-нибудь - права на 3 года забирать. Пусть сами походят пешком 3 года иина

  • Озеро

    Озеро
    3 часа назад

    На своей шкуре посувствуют все "прелести" быть пешеходом в Благе....

  • mc28rus

    mc28rus
    3 часа назад

    Озеро, о какой Бурятии вы говорите? Тут в Бурятии пешеходов вообще игнорят, они стоят у начала зебры и боятся ступить на нее. Самые грамотные поднимают руку типо "Стой" и после того как их кто-то начинает замечать идут. В Благовещенске к пешеходам еще уважительно относятся в отличии от Бурятии, где пешеходу могут и в лицо "залезть" потому что он на зебру встал и помешал транспорту......

  • DrDimon

    DrDimon
    2 часа назад

    Озеро

    У нас на дорогах правит Бал "водила". Пешеходов считают отбросами общества, которые не смогли заработать на тачку. Одно эти уроды забыли, что пешеходы - это их родители или дети!



    Какой нахрен бал?

    Если не удосужились новость прочитать, повторяю:



    переходившего проезжую часть в неположенном месте



    Подчеркиваю - в неположенном. Как любит говорить один мой коллега: вы тупой? (с)



    Надо как в Бурятии такой штраф ввести, чтобы все ссали больше 40 км/ч по городу разгоняться, а во дворах кто сбил кого-нибудь - права на 3 года забирать. Пусть сами походят пешком 3 года иина



    Стесняюсь спросить: сами-то в той Бурятии были?

    БОльших отморозков за рулем, чем там, еще поискать надо, правильно вам предыдущий оратор сказал: могут пешеходу и в башню заехать.

  • ПетяПетрович

    ПетяПетрович
    2 часа назад

    То Озеро. А Вы сами машину водите? судя по ходу мыслей то нет.. Если человек перебегает дорогу в неположенном месте причем внезапно то и на 40 км/ч можно его сбить. Согласен что культура у водителей в Благовещенске не высокая. А культура у пешеходов в Благовещенске вообще отсутствует. я каждый день по пути на работу и обратно вижу . как переходят дорогу пешеходы и даже некоторые с детьми за руку в неположенном месте в 50 метрах от перекрестка. или еще любимое зянятие пешеходов особенно в районе обласной больницы на Василенко выскочить из-за ряда припаркованных машин.. Поверьте водитель меньше всего хочет кого нить сбить потому как по нашему волшебному законодательству он один черт виноват.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    2 часа назад

    ОзероУ нас на дорогах правит Бал "водила". Пешеходов считают отбросами общества, которые не смогли заработать на тачку. Одно эти уроды забыли, что пешеходы - это их родители или дети! Надо как в Бурятии такой штраф ввести, чтобы все ссали больше 40 км/ч по городу разгоняться, а во дворах кто сбил кого-нибудь - права на 3 года забирать. Пусть сами походят пешком 3 года иина


    А что там в Бурятии за штраф такой суровый? Я думал на всей территории РФ действует один КоАП.

  • DrDimon

    DrDimon
    2 часа назад

    ПетяПетрович

    То Озеро. А Вы сами машину водите? судя по ходу мыслей то нет..



    Ясное дело, нет.

    Кто хоть раз пинал педаль тормоза, покрываясь холодным потом при виде вылетевшего перед капотом пешехода/велосипедиста, вряд ли напишет подобное.

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    2 часа назад

    Озеро

    У нас на дорогах правит Бал "водила". Пешеходов считают отбросами общества, которые не смогли заработать на тачку. Одно эти уроды забыли, что пешеходы - это их родители или дети! Надо как в Бурятии такой штраф ввести, чтобы все ссали больше 40 км/ч по городу разгоняться, а во дворах кто сбил кого-нибудь - права на 3 года забирать. Пусть сами походят пешком 3 года иина



    Вы что с другой планеты? :)) почему в данной новости Вас смутил именно водитель? А как насчет того,что ребенок переходил дорогу в неположенном месте? Кто его этому научил? Не Вы ли?

    И вообще Вы в Бурятии были?

  • ПетяПетрович

    ПетяПетрович
    2 часа назад

    Район Зейской 113 знаю хорошо всю жизнь там практически прожил. там с двух сторон есть регулируемый перкресток. а дорога узкая если кто то выскочит перед машиной ( а особенно дети очень шустро выбегают) то столкновения не избежать.. там ограничений по скорости нет можно ехать 60

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    2 часа назад

    Многие современные дети вообще не обучены элементарным основам ПДД. Неоднократно замечал, как дети переходят дорогу в неположенном месте, просто тупо опустив голову вниз, даже не посмотрев по сторонам. Или внезапно начинают перебегать дорогу перед близко идущим транспортном. Именно поэтому, когда я вижу у обочины близко к дороге детей и сильно выпившых людей, то стараюсь предельно снизить скорость потому, что поведение и тех, и других - крайне непредсказуемо. Но осознание этого приходит, скорее, с опытом.

  • S kak $

    S kak $
    2 часа назад



    там ограничений по скорости нет можно ехать 60



    Вот он, корень зла.

  • ПетяПетрович

    ПетяПетрович
    2 часа назад

    Профилактика отсутствует поэтому и бегают

    приведу пример. поворачивал как то на право с ленина на театральную слева переходил пешеход он дошел до середины дороги но до него еще было далеко ( театральная две полосы в одну сторону там) и я перед ним повернул. стоящий далее экипаж натянул меня на полтора рубля.

    а вот друга сторона. еду впереди едет патрулька перед ней автобус. перед автобусом женщина переходит дорогу естественно в неположенном месте. гаишники в матюгальник ей там неразборчиво чего то проорали, она махнула рукой и пошла дальше, гаишники тоже поехали своей дорогой...

  • ПетяПетрович

    ПетяПетрович
    2 часа назад

    S kak $



    там ограничений по скорости нет можно ехать 60



    Вот он, корень зла.



    а в чем зло?

  • ПетяПетрович

    ПетяПетрович
    2 часа назад

    MbIcли вcлyx

    Многие современные дети вообще не обучены элементарным основам ПДД. Неоднократно замечал, как дети переходят дорогу в неположенном месте, просто тупо опустив голову вниз, даже не посмотрев по сторонам. Или внезапно начинают перебегать дорогу перед близко идущим транспортном. Именно поэтому, когда я вижу у обочины близко к дороге детей и сильно выпившых людей, то стараюсь предельно снизить скорость потому, что поведение и тех, и других - крайне непредсказуемо. Но осознание этого приходит, скорее, с опытом.



    да опустив голову это ладно. а вот напялив капюшон и воткнув наушники в уши -это вообще п...з..ц

  • Lessy

    Lessy
    2 часа назад

    Живу в этом дворе. Не по наслышке знаю, что в этом месте постоянно кто-то перебегает дорогу. Хотя до светофора и правда рукой подать. Всегда напоминаю ребенку что нельзя так делать. И лично тоже не переламываюсь дойти до ближайшего светофора. Потому как если на зеленый свет давят народ, то переход в неположенном месте - это попытка самоубийства ИМХО.

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    2 часа назад

    ПетяПетрович

    То Озеро. А Вы сами машину водите? судя по ходу мыслей то нет.. Если человек перебегает дорогу в неположенном месте причем внезапно то и на 40 км/ч можно его сбить. Согласен что культура у водителей в Благовещенске не высокая. А культура у пешеходов в Благовещенске вообще отсутствует. я каждый день по пути на работу и обратно вижу . как переходят дорогу пешеходы и даже некоторые с детьми за руку в неположенном месте в 50 метрах от перекрестка. или еще любимое зянятие пешеходов особенно в районе обласной больницы на Василенко выскочить из-за ряда припаркованных машин.. Поверьте водитель меньше всего хочет кого нить сбить потому как по нашему волшебному законодательству он один черт виноват.



    В районе Зейской Кузнечная вообще какой то олений переход, прут через дорогу вдоль и поперек.

  • троцкист

    троцкист
    1 час назад

    Позавчера еду так спокойно около 40, на пешеходном стоит отец с сыном, я уже почти на переходе и с моей стороны начинает зелёный мигать и тут этот пацан стартует бегом, слава богу отец его успел за капюшон поймать.

  • Gangstarr

    Gangstarr
    1 час назад

    DrDimon
    ПетяПетрович

    То Озеро. А Вы сами машину водите? судя по ходу мыслей то нет..



    Ясное дело, нет.

    Кто хоть раз пинал педаль тормоза, покрываясь холодным потом при виде вылетевшего перед капотом пешехода/велосипедиста, вряд ли напишет подобное.


    Как то ехал по Крестьянскому переулку, в машине жена и дочь и тут два малолетних упыря начали дорогу перебегать : Один нормально, второй прямо перед капотом, еле оттормозился и обрулил, хорошо других машин не было. Ехал кстати 40. Сейчас родители детей пдд не учат.

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    Перехожу нерегулируемый перекресток, слышу сигнал, оборачиваюсь, таксисту нужно повернуть направо, а тут я мешаю. Наверно думал, что я ПДД не знаю, или сам не знает.

  • Tatianich

    Tatianich
    1 час назад

    Неверная формулировка. Не кроссовер наехал на ребенка, а ребенок выскочил из-за движущегося автобуса, причем, впереди автобуса. Как водитель, двигавшийся параллельно автобусу должен был увидеть это неразумное дитё? До светофора, кстати,на Театральной метров 10. Водитель автобуса, думаю, тоже шок испытал, когда пацан у него перед носом перебегать стал. При очень плотном движении, в час пик. 17:30-17:45 было. Я сначала подумала, что автобус его задел. И, быстренько поднявшись, малыш побежал дальше, на другую сторону. Догнали. Слава Богу, встречные тоже среагировали, а то…… Серьезных травм нет. Пацану урок!

  • Озеро

    Озеро
    1 час назад

    Тута сегодня только голоса тех, кто рулит. Да, ролители-отмрозки не вбили в башку своим подростающим чадам где и как переходят дорогу. В школах тоже не очень-то часто тетя из ГИБДД лекции читает. Но вчера старушку сбили, которая шла на зеленый, ничего не нарушала. Не поленитесь, прочтите полемику о вчерашнем происшествии. Вы приятно "удивитесь" что есть города в России где пешеходов уважают. А у нас изобилие машин, извините, каждаю тупорылая свинья за рулем. Отсюда и такие цифры по сводкам ГАИ. Надо штрафовать, надо отбирать права. А если малец какой обнаглел, не полениться за шкирку его в ГИБДД притащить, пусть там ему дяди расскажут "КАК ЖИЗНЬ ЛЮБИТЬ" После такого чихвоста, если не совсем дурак, будет бояться нарушать. У ряда родителей дети растут как трава. С ними не говорят дома ни о чем, только кормят и покупают модные цацки. Печально...

  • Shift

    Shift
    1 час назад

    озеро какой то бред несет...кого куда ты поведещь, в какое гибдд? на каком основании, ты кто вообще?..потом на тебя же и заяву накатают за рукоприкладство в отношении малотленего, и похищение еще туда же впишут, и лишение свободы..

    и да, во всех городах такое происходит, во всех людей сбивают, хватит верещать уже..

  • Adolf

    Adolf
    1 час назад

    Shift

    озеро какой то бред несет...кого куда ты поведещь, в какое гибдд? на каком основании, ты кто вообще?..потом на тебя же и заяву накатают за рукоприкладство в отношении малотленего, и похищение еще туда же впишут, и лишение свободы..

    и да, во всех городах такое происходит, во всех людей сбивают, хватит верещать уже..



    +1

  • Озеро

    Озеро
    1 час назад

    Shift для себя уже решил: давили, давим и будем давить!

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    17 минут назад

    ОзероShift для себя уже решил: давили, давим и будем давить!


    Ну тут действуют простая прописная истина: пешеход всегда прав, но не всегда жив. При переходе дороги надо быть предельно внимательным и осторожно. Действительно, идиотов за рулем тоже немало.

Показать все (25) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 1

МЧС: землетрясение в Приамурье не привело к разрушениям и жертвам

Общество 3

В Благовещенске заработал новый светофор
Происшествия

Амурчанина осудили за нападение с палкой на полицейских

Общество

Из Благовещенска в Хэйхэ и обратно пошли «пумы»