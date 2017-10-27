В Благовещенске кроссовер сбил 8-летнего ребенка

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В четверг, 26 октября, в Благовещенске произошло ДТП с пострадавшим. Кроссовер сбил 8-летнего ребенка. Мальчик получил травмы.

Авария случилась в районе дома № 113 по улице Зейской, в 17:30. Кроссовер Toyota Harrier наехал на 8-летнего мальчика, переходившего проезжую часть в неположенном месте. Ребенка доставили в больницу.

В общей сложности 26 октября в Благовещенске и Благовещенском районе зарегистрировано 15 ДТП. Из них в 3 авариях три человека получили травмы, сообщает ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский».