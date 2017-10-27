И солнце, и мокрый снег, и дождь: прогноз погоды в Амурской области на 27 октября

Фото: floowers.ru

27 октября, в пятницу, в Амурской области в основном без осадков. Мокрый снег и дождь ожидаются местами на северо-западе региона. Ветер южного, юго-западного направления будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду, с порывами до 10-15 метров в секунду.

Уличные термометры покажут 8...13 градусов выше нуля, местами – от минус 3 до + 2. В Благовещенске ясно. Скорость юго-западного ветра составит 7-12 метров в секунду. Температура будет держаться в пределах от 11 до 13 градусов со знаком плюс, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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Нина Гвоздкова