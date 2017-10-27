Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Амурской области

Фото: Юга.ру

Сообщение о землетрясении в Зейском районе поступило в оперативно-дежурную смену амурского управления МЧС России в 3 часа ночи 27 октября. Эпицентр был в Зейском районе, но почувствовали толчки и в других городах и районах Приамурья.

«По информации дежурного сейсмолога Сахалинского филиала Геодезической службы РАН, приборами учёта зарегистрировано колебание земной коры на глубине 5 000 метров с магнитудой 4,7», – сообщили в амурском управлении МЧС России. Эпицентр землетрясения находился в Зейском районе в 98 километрах юго-восточнее города Зея. Почувствовали толчки и жители Магдагачинского района. Колебания отмечались до 3 баллов. Сейчас в районах обследуют населенные пункты. По предварительной информации, жертв и разрушений нет.

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#Зея #МЧС #происшествия

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Нино Кохреидзе