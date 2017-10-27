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27октября
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сегодня, 07:28 4

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Амурской области

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Амурской области
Фото: Юга.ру

Сообщение о землетрясении в Зейском районе поступило в оперативно-дежурную смену амурского управления МЧС России в 3 часа ночи 27 октября. Эпицентр был в Зейском районе, но почувствовали толчки и в других городах и районах Приамурья.

«По информации дежурного сейсмолога Сахалинского филиала Геодезической службы РАН, приборами учёта зарегистрировано колебание земной коры на глубине 5 000 метров с магнитудой 4,7», – сообщили в амурском управлении МЧС России.

Эпицентр землетрясения находился в Зейском районе в 98 километрах юго-восточнее города Зея. Почувствовали толчки и жители Магдагачинского района. Колебания отмечались до 3 баллов.

Сейчас в районах обследуют населенные пункты. По предварительной информации, жертв и разрушений нет.

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#Зея #МЧС #происшествия

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Комментарии
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  • ROP_35

    ROP_35
    4 часа назад

    Я с Зеи. Ночь была "класс". проснулся от того что кровать начала шевелиться, шкаф который стоит в комнате ох как скрипел, а вообще землетрясение было в 1:26.

  • Elza Pathfinder

    Elza Pathfinder
    4 часа назад

    В Белогорске почувствовался толчок

  • Гагусик

    Гагусик
    3 часа назад

    Ночью проснулись от звона люстры буквально несколько секунд. 14 этаж. Благовещенск.

  • Olivyeva

    Olivyeva
    5 минут назад

    Почему СМИ врут о времени землетрясения?

    В вотцапах народ уже в 01.28 начал отписываться как их в Зее тряхнуло,

    а тряхнуло парой минут ранее, пока очухались от потрясений,

    пока гаджеты в руки взяли...

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