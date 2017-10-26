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26октября
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Уникальные книги со всего Приамурья участвуют в конкурсе «Живая книга»

Уникальные книги со всего Приамурья участвуют в конкурсе «Живая книга»

В Амурской областной детской библиотеке в Благовещенске проходит творческий конкурс «Живая книга». В нем принимают участие уникальные книги – вязанные, берестяные и даже валяные. Они сделаны вручную и в единственном экземпляре.

Конкурс посвящен Году экологии. На него поступили почти 70 творческих работ со всего региона: из Благовещенска, Белогорска, Зеи, Райчихинска Завитинска и 11 районов. Участие приняли 59 семей и 6 коллективов: это детские дома, интернаты, объединения библиотек и домов культуры. В финал вышли книги, изготовленные в самых оригинальных техниках.

«Это техника валяния, это использование разных материалов – и вышивка, и ткань, и какие-то интересные пуговицы в виде бабочек или животных, насекомых. Есть и интерактивные книжки – когда можно что-то подвигать, с эффектом "оживления"», – говорит заведующая отделом библиотечных технологий и методической деятельности Амурской областной детской библиотеки Любовь Садовникова.

В финал вышли 9 победителей в двух возрастных категориях. Итоги конкурса подведут в ноябре. Победителям подарят традиционные, но интересные книги. А конкурсные экземпляры останутся в библиотеке, чтобы их могли увидеть все читатели.

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#отдых

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