Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 20:40 7

Мост Благовещенск – Хэйхэ высоко оценили на международном конкурсе

Мост Благовещенск – Хэйхэ высоко оценили на международном конкурсе
Фото: russian.news.cn

В Сингапуре были объявлены итоги международного конкурса инфраструктурных проектов Be Inspired 2017. Определились победители в 17 категориях, еще шесть участников получили призы «за особые достижения». Среди победителей оказалась китайская компания, которая получила приз за проект моста Благовещенск – Хэйхэ.

Как сообщает «Строительство.RU», победу праздновала компания «Long Jian Road & Bridge Co., Ltd.». Награду ей присудили в номинации «инновации в строительстве мостов». Среди других победителей конкурса – компании со всех уголков Земли – за такие проекты, как транспортный узел Hong Kong Boundary Crossing Facilities, очистка реки Ганг, восточный участок туннеля на реке Темза и другие.

Данный конкурс является ежегодным и проводится с 2004 года. Как сообщается на сайте Pages.info.bentley.com, за время существования конкурса его лауреатами стало более 2 000 выдающихся инфраструктурных проектов мирового уровня. Мероприятие имеет глобальный охват и покрывает все возможные категории проектов.

По информации «Строительство.RU», в 2017 году победителей конкурса Be Inspired выбрали известные отраслевые эксперты, составившие десять независимых команд жюри. На победу претендовали 400 проектов от компаний из более чем 50 стран.

Как сообщало Амур.инфо, автомобильный мост через реку Амур в районе Благовещенска и Хэйхэ планируют ввести в эксплуатацию в конце 2019 года.

Просмотров всего: 336

#Китай #строительство #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • full

    full
    1 час назад

    А где мост?

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 час назад

    В здании обладминистрации...рядом с макетом космодрома))))

  • Йода

    Йода
    36 минут назад

  • mm_Дмитрий Ванин

    mm_Дмитрий Ванин
    34 минуты назад

    не позорьтесь. Фото не имеет никакого отношения к вышеупомянутому мосту.

  • Йода

    Йода
    27 минут назад

    mm_Дмитрий Ванин

    не позорьтесь. Фото не имеет никакого отношения к вышеупомянутому мосту.



    Это вид моста с китайского берега. Это не сам мост, а технологический мост, с которого основной мост строят, вернее опоры.

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    3 минуты назад

    Нет такого моста Благовещенск - Хэйхэ.

  • бабаяга

    бабаяга
    1 минута назад

    Скорее всего понравился проект моста

Показать все (7) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Культура 1

Благовещенский ансамбль стал победителем фестиваля танца в Китае
Происшествия 5

В Белогорске сломали оборудование на АЗС
Происшествия 5

Благовещенец, взявшийся ремонтировать чужой автомобиль, продал его
Происшествия 4

Погибшую под поездом в Завитинске девочку могли довести до самоубийства