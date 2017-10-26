Мост Благовещенск – Хэйхэ высоко оценили на международном конкурсе

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В Сингапуре были объявлены итоги международного конкурса инфраструктурных проектов Be Inspired 2017. Определились победители в 17 категориях, еще шесть участников получили призы «за особые достижения». Среди победителей оказалась китайская компания, которая получила приз за проект моста Благовещенск – Хэйхэ.

Как сообщает «Строительство.RU», победу праздновала компания «Long Jian Road & Bridge Co., Ltd.». Награду ей присудили в номинации «инновации в строительстве мостов». Среди других победителей конкурса – компании со всех уголков Земли – за такие проекты, как транспортный узел Hong Kong Boundary Crossing Facilities, очистка реки Ганг, восточный участок туннеля на реке Темза и другие.

Данный конкурс является ежегодным и проводится с 2004 года. Как сообщается на сайте Pages.info.bentley.com, за время существования конкурса его лауреатами стало более 2 000 выдающихся инфраструктурных проектов мирового уровня. Мероприятие имеет глобальный охват и покрывает все возможные категории проектов.

По информации «Строительство.RU», в 2017 году победителей конкурса Be Inspired выбрали известные отраслевые эксперты, составившие десять независимых команд жюри. На победу претендовали 400 проектов от компаний из более чем 50 стран.

Как сообщало Амур.инфо, автомобильный мост через реку Амур в районе Благовещенска и Хэйхэ планируют ввести в эксплуатацию в конце 2019 года.