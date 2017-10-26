Как в Приамурье работает программа поддержки предпринимателей: репортаж «Альфа-канала»

Около 4 миллионов рублей получат амурские предприниматели на развитие малого и среднего бизнеса. Деньги выделили для трех моногородов области – Тынды, Свободного и Райчихинска. Это субсидии, которые предприниматели могут пустить на покупку нового оборудования. Как работает программа и кто уже ей воспользовался, узнал корреспондент «Альфа-канала».

Почти тонну котлет на этом благовещенском предприятии производят каждый день. В ассортименте шашлык, пельмени, голубцы, вареники, нагетсы. Последние появились в производстве не так давно. И уже пришлись по вкусу благовещенцам.

Всего предприятие производит более 70 наименований полуфабрикатов из говядины, свинины и курицы. Причем только амурского производства. Мясо закупается у крупных поставщиков и населения. Готовый товар отправляют в местные магазины. Два года назад предприниматель получил субсидию на развитие. Приобрел рефрижератор и другое оборудование. А в 2016 году еще раз обратился за помощью государства. На выделенные средства купил упаковочный аппарат, шприц для производства колбасы.

«Помощь минвеста в организации производства, расширении ассортимента по готовой продукции очень важна для нас, так как это дополнительные средства на развитие рабочих мест. Я надеюсь, что в дальнейшем эта помощь будет продолжаться. В дальнейшем мы собираемся расширять и линейку своего производства, расширять объемы производства», – говорит заведующий производством колбасного цеха Евгений Шнаров.

Общая сумма субсидий составила почти два миллиона рублей. Средства стали хорошим подспорьем для развития бизнеса. Этим летом компания запустила производство колбасы.

Программа поддержки предпринимателей действует с 2012 года. За последние пять лет субсидии получили более двухсот бизнесменов. В этом году средства на поддержку малого и среднего бизнеса направили моногородам.

«Прямая финансовая поддержка останется только в моногородах. В этом году у нас три моногорода получили субсидию на оказание прямой финансовой поддержки предпринимателям. Это Свободный, это Райчихинск и это Тында. Сейчас в этих городах проходят конкурсные процедуры на предоставление субсидий предпринимателю. Надеюсь, что в следующем году они её получат. Так что предприниматели, которые осуществляют там свою деятельность, могут претендовать на нее», – отмечает начальник отдела развития предпринимательства и конкуренции министерства ВЭСТиП области Татьяна Кочергина.

В этом году предприниматели моногородов получат почти 4 миллиона рублей.