Любительские театры Благовещенска оценили на фестивале в Комсомольске

Три любительских театра Благовещенска приняли участие во Всероссийском театральном фестивале «Дальневосточный бенефис». Мероприятие проходило в Комсомольске-на-Амуре, амурчанам достались два диплома за второе место и спецприз за лучший актерский ансамбль.

Сцену в Комсомольске покоряли детская театральная студия «Этюд» и театр-студия «Демиурги» Городского дома культуры, а также экспериментальный театр «Крылья». Всего в мероприятии приняли участие 17 дальневосточных коллективов.

Этюдовцы показали на фестивале спектакль «Тринадцатая звезда» режиссера Екатерины Набока. Эта постановка взяла Гран-при на областном театральном фестивале весной этого года. «Демиурги» представили постановку по пьесе Джона Пристли «Опасный поворот» (режиссер Алексей Плахонин). А экспериментальный театр «Крылья» повез на фестиваль спектакль режиссера Ирины Ерофеевой «Выходили бабки замуж». Показы спектаклей продолжались три дня.

В итоге «Этюд» и «Демиурги» получили дипломы второй степени, а «Крылья» стали лучшим актерским ансамблем.

Кроме того, актриса «Демиургов» Наталья Невзорова получила приз за лучшую женскую роль, а юный актер студии «Этюд» Валерий Бузовский стал лучшим исполнителем мужской роли.

«После нашего спектакля все зрители аплодировали, последние ряды даже стояли. Некоторые подходили и говорили, что они плакали – настолько прочувствовали», – отмечает режиссер театральной студии «Этюд» Екатерина Набока.