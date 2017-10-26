«Матильда»: в Благовещенске зрителей пока немного, но выходят из зала в слезах

Фильм «Матильда» режиссера Алексея Учителя повествует об истории отношений Николая Романова – наследника престола, а затем императора – и балерины Матильды Кшесинской. Задолго до начала проката многие православные активисты выступали с требованием запретить показ этой киноленты, поскольку, по их мнению, она порочит образ святого.

Из-за этого во многих городах прокатчики не решились показывать «Матильду», в некоторых кинотеатрах зрителей охраняет полиция. А в одном из кировских кинотеатров в день показа разбили стекла.

В Благовещенске фильм со скандальной репутацией идет с 9 часов утра. Пока никаких инцидентов не было, полиции тоже не наблюдается, хотя, по неофициальной информации, кинотеатрам областного центра поручили усилить охрану.

Менеджер компании «Мир кино» Андрей Пономаренко пояснил, что никаких препятствий для показа этого фильма в Благовещенске не было. «Как только картина получила прокатное удостоверение, ему был дан зеленый свет, – заявил он. – А когда я смог посмотреть его на предпоказе, то появилась уверенность, что большинство людей должны его посмотреть. Фильм снят достойно, зрелищно и представляет художественную ценность».

Андрей Пономаренко считает, что прокат «Матильды» способен «работать в длину». Зрительский интерес к картине может нарастать со временем.

Сеанс на 15:40 в благовещенском кинотеатре собрал немного зрителей – не больше 10 человек. Но в рабочий день и в рабочее время немногие блокбастеры собирают достаточно зрителей. Но и из них большинство пришли из-за шумихи вокруг «Матильды».

«Слишком много про него говорили – ажиотаж создали», – признался благовещенец Александр о причине кинопохода.

Ничего крамольного, кстати, он в картине не нашел. «Я так и не понял, почему его хотели запретить. С исторической точки зрения не очень интересно, но с художественной – почему бы и не пофантазировать таким образом? В целом фильм приятный, удовольствие получил – хороший художественный вымысел, где-то и исторические события показаны. Но, конечно, ожидания от него было больше», – рассказал кинозритель.

Еще одна зрительница впечатлениями поделиться не сумела – не могла остановить слезы. Но такая оценка фильма красноречива сама по себе.