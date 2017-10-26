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26октября
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Благовещенский ансамбль стал победителем фестиваля танца в Китае

Благовещенский ансамбль стал победителем фестиваля танца в Китае
Фото: пресс-служба министерства культуры и архивного дела Амурской области

Благовещенский хореографический ансамбль «Мы» принял участие в международном фестивале танца, прошедшем в Китае. Ребята смогли показать лучший результат и заняли первое место.

Как сообщает пресс-служба министерства культуры и архивного дела Амурской области, мероприятие «Кубок главы района Айгунь» прошло 25 октября в Хэйхэ. Выступление 23 амурских артистов в возрасте от 9 до 11 лет было встречено китайской публикой на ура. Руководитель и педагогический состав коллектива наградили специальными дипломами.

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#дети #Китай #культура

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