Благовещенский ансамбль стал победителем фестиваля танца в Китае

Фото: пресс-служба министерства культуры и архивного дела Амурской области

Благовещенский хореографический ансамбль «Мы» принял участие в международном фестивале танца, прошедшем в Китае. Ребята смогли показать лучший результат и заняли первое место.

Как сообщает пресс-служба министерства культуры и архивного дела Амурской области, мероприятие «Кубок главы района Айгунь» прошло 25 октября в Хэйхэ. Выступление 23 амурских артистов в возрасте от 9 до 11 лет было встречено китайской публикой на ура. Руководитель и педагогический состав коллектива наградили специальными дипломами.