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26октября
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сегодня, 18:13 0

Циклон принесет похолодание в Приамурье

Циклон принесет похолодание в Приамурье
Фото: 59.ru

В Амурской области ждут юго-западный циклон. Из-за него погода в области резко изменится – ожидаются осадки, усиление ветра и похолодание.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в Амурском гидрометцентре, 28 и 29 октября на юге Приамурья будет идти дождь, переходящий в мокрый снег. В северных районах – мокрый снег. Местами по области ожидаются сильные осадки, гололедные явления. Ветер усилится до 13-18 метров в секунду. Температурный фон понизится на 8-10 градусов.

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#погода

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