Бывший актер амурского драмтеатра Роберт Салахов снялся в сериале Первого канала

Экс-амурчанин Роберт Салахов, который 22 года проработал в Амурском драмтеатре, после переезда в Крым принял участие в съемках драматического сериала. Его партнерами на съемочной площадке стали такие известные российские актеры, как Игорь Петренко, Кирилл Плетнев, Ольга Красько.

Сериал «Игра с огнем» покажут на Первом канале примерно через год, съемки еще идут. Действие происходит в 80-е годы. Сюжет разворачивается вокруг простого советского гражданина, который решает заняться подпольным бизнесом. Делает он это ради тяжело больного сына. Цель отца – раздобыть большую сумму на лечение и вывезти ребенка за границу.

Роберт Салахов играет эпизодическую роль следователя КГБ, который допрашивает одну из героинь.

«В Крыму очень много снимают – в год по пять-шесть сериалов и кинокартин. Я регулярно обращаюсь к киноагентам, тут это очень развито. И вот прошел кастинг на одну из ролей. Роль у меня небольшая, три эпизода. Еще рано говорить, удача это или прорыв, это только первые попытки войти и влиться в культурную жизнь Крыма и Севастополя. Я рад, что на меня стали обращать внимание в этом плане, потому что, конечно, на новом месте нелегко. Тебя тут никто не знает, все с нуля приходится начинать», – поделился Роберт Салахов.

Сериал зрители увидят ближе к следующему лету. Съемки проходили в Феодосии. Эпизоды с Робертом Илгизовичем сняли за один день. По словам экс-амурчанина, все актеры вели себя на съемочной площадке очень профессионально. «Любой профессионал ведет себя одинаково: главное – выполнить режиссерскую задачу и сэкономить время съемочной группы. Ведь занято много людей, объемная работа», – добавил бывший актер Амурского драмтеатра.

Как сообщало Амур.инфо, в Крым Роберт Салахов переехал в конце февраля этого года. Актера позвали работать в театр Черноморского флота. Сейчас артист готовится к спектаклю по Шекспиру «Сон в летнюю ночь». Премьера состоится в ноябре.