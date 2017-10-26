Худрук Приморского театра молодежи назвал Благовещенск скупым на эмоции городом

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«Мы повезли "Капитанскую дочку", где занята вся труппа. Привезли "Героя нашего времени" Лермонтова. Это классика, гордость нашей страны. Спектакли костюмированные – свыше 30 костюмов – и с декорационным оформлением. Мы повезли самые разные спектакли, чтобы показать себя, так сказать, во всей красе, показать, что мы можем, что наши актеры могут играть серьезные драматические вещи. Но мы также повезли и комедию Юрия Полякова, показали замечательный спектакль "Завтра была война". И также мы показали спектакли для детей: "Волшебник Изумрудного города" и "Пеппи Длинный чулок". И еще интерактивный спектакль, который с большим успехом идет на нашей сцене, – "Детектив на перекрестке"», – рассказал директор и актер театра молодежи Адисон Салахутдинов.

По его словам, театральная труппа ничуть не сомневалась в том, что на их спектакли пойдут зрители. Адисон отметил, что они знают свой уровень и качество и не опасались отсутствия публики.

«Мы подошли со всей ответственностью к этим гастролям. Не так, что мы сейчас приедем и всех порвем, нет. Мы, конечно, действительно порвали, но к этому основательно подготовились», – сказал Адисон Салахутдинов.

Были и трудности, но, по словам директора театра, в основном технического характера.

«Для технических служб были очень непростые гастроли: за 10 дней мы сыграли 23 спектакля. Из них два спектакля мы сыграли на выезде. Это 2,5 часа езды от Благовещенска, в городе Свободный. Были актеры, занятые почти во всех спектаклях, и технические цеха тоже участвовали во всех спектаклях. Нагрузка была очень большая. И с большим удовольствием могу отметить, что труппа с такой нагрузкой справилась достойно», – рассказал Адисон Салахутдинов.

Также своими впечатлениями от Благовещенска поделился художественный руководитель театра молодежи Юрий Гончаров.

«Благовещенск – достаточно скупой на эмоции город. В нашем городе, конечно, романтики больше, и люди другие, отношение к театру другое. Это очень важный момент, на самом деле.

Когда мы звонили и нам сказали, что билетов нет вообще, что перекупщики их продают даже, я не могу сказать, какое у меня было чувство. Это такое счастье для артиста, когда он играет на полный зал. После каждого спектакля были овации. И еще одна немаловажная деталь – цветы. У нас в театре – премьерный это спектакль или нет – кто-нибудь обязательно подарит актерам цветы. А в Благовещенске это как-то не принято», – отметил Юрий Гончаров.

«Первые спектакли проходили совсем без цветов. Может быть, мы как-то избалованы своим зрителем или наш зритель так воспитан, что у нас дарить цветы – это естественно. То есть мы дарим им то, что можем мы, а они дарят нам свое внимание и цветы. Наверное, это как-то транслировалось со сцены, но уже на последних спектаклях в Благовещенске мужчины вышли и дарили цветы. Так что, можно сказать, маленькая победа состоялась», – добавила актриса Анна Проскокова.

«Абсолютно другой город, другие эмоции. Все умиротворенное, тихое. Могу сказать, что мы в быту влились в этот город и пытались работать на все сто», – поделилась ощущениями от гастролей актриса Мария Зизенкова.