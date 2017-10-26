СМИ: в Москве мужчина кавказской внешности напал на амурчанку
В Москве в беду попала жительница Амурской области. Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, на 34-летнюю женщину напал мужчина кавказской внешности. Амурчанка получила травмы.
По его сведениям, инцидент произошел поздно вечером 24 октября на улице Покровской. Нападавший несколько раз ударил свою жертву молотком по голове, вырвал у нее сумку и скрылся.
Пострадавшую с открытой раной головы доставили в больницу. Врачи также констатировали у нее перелом основания четвертой пястной кости. После обследования амурчанку отпустили домой.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Полиция разыскивает предполагаемого преступника.
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