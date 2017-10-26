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26октября
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сегодня, 16:48 4

СМИ: в Москве мужчина кавказской внешности напал на амурчанку

СМИ: в Москве мужчина кавказской внешности напал на амурчанку
Фото: mvdlnr.ru

В Москве в беду попала жительница Амурской области. Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, на 34-летнюю женщину напал мужчина кавказской внешности. Амурчанка получила травмы.

По его сведениям, инцидент произошел поздно вечером 24 октября на улице Покровской. Нападавший несколько раз ударил свою жертву молотком по голове, вырвал у нее сумку и скрылся.

Пострадавшую с открытой раной головы доставили в больницу. Врачи также констатировали у нее перелом основания четвертой пястной кости. После обследования амурчанку отпустили домой.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Полиция разыскивает предполагаемого преступника.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • рон

    рон
    1 час назад

    Отпустили домой? Я в шоке

  • бабаяга

    бабаяга
    1 час назад

    Мы же амурчане!!!!!

  • Полиграф

    Полиграф
    1 час назад

    Вот и у нас как в Мааскве!! цивилизация идет к нам

  • Алиса65

    Алиса65
    1 час назад

    Ничего себе так! Такие серьёзные травмы и отпустили домой... Вообще-то чего удивляться, это другое государство, да они и к своим относятся не лучше, если хорошо не заплатишь.

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