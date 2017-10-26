СМИ: в Москве мужчина кавказской внешности напал на амурчанку

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По его сведениям, инцидент произошел поздно вечером 24 октября на улице Покровской. Нападавший несколько раз ударил свою жертву молотком по голове, вырвал у нее сумку и скрылся.

Пострадавшую с открытой раной головы доставили в больницу. Врачи также констатировали у нее перелом основания четвертой пястной кости. После обследования амурчанку отпустили домой.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Полиция разыскивает предполагаемого преступника.