В Белогорске сломали оборудование на АЗС

Фото: instagram.com/dtp_belogorsk

В Белогорске 26 октября случилось происшествие на одной из автозаправочных станций. Здесь оказалась сломана топливораздаточная колонка. Инцидент произошел на АЗС, расположенной на улице Матросской.

Как сообщает «Амур28.инфо», в случившемся виновата автомобилистка. Девушка-водитель около 13:30 заправила свою машину, однако она забыла вытащить пистолет и начала движение. В результате автомобиль потащил за собой оборудование, оно получило повреждения.

В социальных сетях жители Белогорска пишут, что подобное на этой АЗС случалось и раньше.