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26октября
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сегодня, 16:35 5

В Белогорске сломали оборудование на АЗС

В Белогорске сломали оборудование на АЗС
Фото: instagram.com/dtp_belogorsk

В Белогорске 26 октября случилось происшествие на одной из автозаправочных станций. Здесь оказалась сломана топливораздаточная колонка. Инцидент произошел на АЗС, расположенной на улице Матросской.

Как сообщает «Амур28.инфо», в случившемся виновата автомобилистка. Девушка-водитель около 13:30 заправила свою машину, однако она забыла вытащить пистолет и начала движение. В результате автомобиль потащил за собой оборудование, оно получило повреждения.

В социальных сетях жители Белогорска пишут, что подобное на этой АЗС случалось и раньше.

Просмотров всего: 782

#Белогорск #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Gadskiy

    Gadskiy
    2 часа назад

    Новость, достойная областного портала!!! Так держать!!! А еще я таракана тапком задавил, напишите про это

  • atasy

    atasy
    1 час назад

  • Алиса65

    Алиса65
    1 час назад

    В нормальных странах водитель сам не заправляет своё авто и даже пистолета не касается. Рассчитывается не выходя из авто.

  • remez

    remez
    1 час назад

    сейчас колонки делают - только шланг по муфте отрывается (с защитой от куриц)

  • kenwood

    kenwood
    1 час назад

    Зато АЗС на зарплате операторов сэкономила

    Могли бы хоть одного для контроля взять

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