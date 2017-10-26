В Белогорске сломали оборудование на АЗС
В Белогорске 26 октября случилось происшествие на одной из автозаправочных станций. Здесь оказалась сломана топливораздаточная колонка. Инцидент произошел на АЗС, расположенной на улице Матросской.
Как сообщает «Амур28.инфо», в случившемся виновата автомобилистка. Девушка-водитель около 13:30 заправила свою машину, однако она забыла вытащить пистолет и начала движение. В результате автомобиль потащил за собой оборудование, оно получило повреждения.
В социальных сетях жители Белогорска пишут, что подобное на этой АЗС случалось и раньше.
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