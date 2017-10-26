Приамурье заняло 39 место в России по количеству преступлений

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Прокуратура Амурской области проанализировала состояние преступности в регионе за 9 месяцев 2017 года. Результаты опубликованы на официальном сайте ведомства. В частности, было установлено, что Приамурье по количеству зарегистрированных преступлений заняло 39 место среди российских регионов.

При этом среди регионов ДФО Амурская область заняла по этому показателю 3 место, уступив только Приморскому и Хабаровскому краям.

Количество зарегистрированных преступлений в Приамурье за 9 месяцев 2017 года немного снизилось, в сравнении с аналогичным периодом 2016 года. Показатель снизился на 0,5 % – с 14 242 до 14 167. В то же время снижение в целом по России, как и по ДФО, было ощутимее – минус 6,9 % и 5,6 % соответственно.

Уровень преступности в Амурской области превысил среднероссийский показатель и составил 1 767 преступлений на 100 тысяч населения (по ДФО – 1 436, по России – 1 057).

Среди преступлений, которые были совершены за 9 месяцев 2017 года в Приамурье, больше всего оказалось преступлений против собственности. Таких насчитали 8 305, или 59 % от общего количества. В основном это кражи чужого имущества – 6 025.

Каждое седьмое преступление в области направлено против жизни и здоровья личности (2 126), практически каждое десятое связано с незаконным оборотом наркотических средств (1 530). По-прежнему много регистрируется преступлений, связанных с нарушением ПДД (5,6 % от общего количества).

В регионе увеличилось количество умышленных причинений легкого вреда здоровью (с 349 до 366) и разбойных нападений (с 60 до 88). Также стало больше присвоений или растрат вверенного имущества (увеличение с 77 до 92), вымогательств (с 16 до 41), нарушений ПДД и эксплуатации транспортных средств (с 76 до 124), в том числе повлекших по неосторожности смерть потерпевших (с 25 до 40). Число мошенничеств выросло с 996 до 1 082. Из них по-прежнему почти каждое второе связано с хищениями денежных средств, в том числе при помощи услуг «Мобильный банк» или Интернета.

Возросло количество тяжких и особо тяжких преступлений – с 2 863 до 3 082, при этом по ДФО и России этот показатель снизился – на 0,8 % и 5,3 % соответственно. С 238 до 186 в области уменьшилось количество умышленных причинений тяжкого вреда здоровью и с 89 до 86 – убийств и покушений на убийство.

В целом доля тяжких и особо тяжких преступлений от общего количества зарегистрированных в Приамурье составила 21,8 %, или каждое пятое.

Всего в результате преступных посягательств за 9 месяцев 2017 года на территории области погибло 209 человек, здоровью 323 лиц был причинен тяжкий вред.