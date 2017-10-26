Браконьеры из Архаринского района лишились права на охоту

Трое жителей Архаринского района ответили перед судом за браконьерство. Незаконно поохотиться на косулю мужчины выехали ночью 11 февраля этого года. Двое из них надолго лишились права на охоту: один из браконьеров – на год, второй – на три года.

11февраля в 23:30 группу браконьеров на УАЗе остановили служащие управления по охране животного мира Приамурья. При досмотре у них обнаружили расчехленный карабин «Тигр». Разрешений на охоту у мужчин не было, зато была запрещенная к применению самодельная лампа-фара. При этом сезон охоты на копытных был уже закрыт.

В итоге один из нарушителей пытался помешать досмотру транспортного средства, личных вещей, отказывался показывать документы. А затем по дороге в отдел полиции пытался скрыться на своем автомобиле. Именно поэтому срок лишения права на охоту у нарушителя составил три года.

Он был привлечен к административной ответственности сразу по двум статьям, по каждой из них суд наказал браконьера 1,5 годами лишения права на охоту, сроки в итоге были суммированы. Двое других амурчан, ранее уже привлекались за нарушения охотничьего законодательства, что учел суд, сообщается на сайте управления.