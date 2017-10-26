Благовещенец, взявшийся ремонтировать чужой автомобиль, продал его

В Благовещенске осудили мужчину, укравшего автомобиль. Ранее судимый горожанин взялся за ремонт машины, а затем продал авто без ведома владельца. Случилось это еще в 2012 году. Приговор вынесли только сейчас.

В августе 2012 года амурчанин, устно договорившись с автомехаником, оставил ему свой автомобиль для ремонта. Спустя некоторое время, в сентябре, мастер решил украсть машину.

Воспользовавшись тем, что владелец авто находится в другом населенном пункте, автомеханик приехал в район авторынка на улицу Воронкова, продал «тойоту» и потратил вырученные деньги на личные нужды. Ущерб от действий преступника составил 160 тысяч рублей.

В судебном заседании подсудимый свою вину в совершении преступления признал полностью. Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке, поскольку обвиняемый на предварительном следствии заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке. Государственный обвинитель, потерпевший и защитник не возражали против этого.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд счел полное признание вины и раскаяние в содеянном; явку с повинной; полное возмещение причиненного ущерба; активное способствование раскрытию и расследованию преступления. Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимого, является рецидив преступлений.

В итоге суд приговорил мужчину к лишению свободы на два года условно. Затем от назначенного наказания горожанина освободили по амнистии, сообщает городской суд.