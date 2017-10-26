Погибшую под поездом в Завитинске девочку могли довести до самоубийства

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Расследованием трагедии занимается амурский отдел Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ. «В настоящее время идет предварительное расследование. В интересах следствия никакая информация ни о ходе, ни о результатах пока не разглашается», – прокомментировал ИА «Амур.инфо» руководитель отдела Андрей Самарин.

По его словам, первые официальные сведения о ходе дела СМИ смогут получить не раньше, чем через два месяца. Однако в социальных сетях жители Завитинска активно обсуждают случившееся. Один из пользователей пишет, что погибшую Ксению «много раз отговаривали от этого».

«Куда все смотрели?! Давно было ясно, что рано или поздно это случится! Почему никто руку помощи не протянул?!» – пишет другой юзер.

Также амурчане опровергают версию, что случившееся связано с опасной игрой «Синий кит». «У неё просто проблемы в семье были, я её самая близкая подруга. Очень жаль её, такая молодая была, всего 13 лет, и решила закончить таким печальным образом», – отмечает еще один пользователь.