Амурские речные пограничники закрыли навигацию

В среду, 25 октября, в Благовещенске отряд пограничных сторожевых кораблей закрыл навигацию на реке Амур. За летний сезон речные пограничники прошли более 5 000 миль, осмотрели более 300 гражданских судов и 2 000 человек.

25октября личный состав отряда торжественно встретил экипажи кораблей «Благовещенск» и ПСКР-57, которые последними выходили на охрану дальневосточных рубежей. По сложившейся традиции, экипажам вручили жареных поросят.

Полгода пограничные сторожевые корабли и катера пограничного управления охраняли государственную границу Российской Федерации.

«Пройдено более 5 000 миль, и целостность наших границ сохранена. Противоправного изменения прохождения нашей границы не произошло. Так что задача выполнена», – заявил сотрудник отряда пограничных сторожевых кораблей областного пограничного управления ФСБ Сергей Милехин.

За летнюю навигацию было зафиксировано более 20 фактов незаконной промысловой деятельности в период запрета на лов рыбы.

После закрытия навигации пограничные сторожевые корабли и катера будут проводить мероприятия по переводу оружия и технических средств на эксплуатацию в зимнем периоде. Вне зависимости от погодных и климатических условий остаются на боевом дежурстве пограничные катера на воздушной подушке, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Амурской области.