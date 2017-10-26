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Амурских пенсионеров уравняли с российскими по уровню прожиточного минимума

Амурских пенсионеров уравняли с российскими по уровню прожиточного минимума

В 2018 году прожиточный минимум для амурских пенсионеров составит 8 726 рублей. Депутаты областного заксобрания приняли решение уравнять его с размером прожиточного минимума на федеральном уровне. Прибавка составляет 186 рублей.

Решение было принято на заседании Законодательного собрания Амурской области в четверг, 26 октября. Согласно проекту федерального бюджета на 2018 год, величина прожиточного минимума для пенсионеров составит 8 726 рублей. Губернатор Амурской области внес на рассмотрение проект областного закона, согласно которому областной минимум должен сравняться с федеральным. Пока он ниже и составляет 8 540 рублей.

В проекте закона указано, что прожиточный минимум увеличивается «с целью установления социальной доплаты к пенсии». В финансово-экономическом обосновании к законопроекту сказано, что благодаря новой величине прожиточного минимума, неработающие пенсионеры, у которых пенсии ниже этой величины, получат федеральные социальные доплаты к пенсии. «Выделение средств областного бюджета не потребуется», – поясняется в обосновании.

Однако, как сообщало ИА «Амур.инфо», решение о повышении прожиточного минимума пенсионеров области не повлияет на размер социальной доплаты к пенсиям. Потому что Пенсионный фонд уже сейчас доплачивает разницу к низким пенсиям амурчан. «Сумма пенсии и иных социальных выплат и льгот меньше 8 796 рублей, уже два года делается доплата до этого минимума», – сообщали в региональном отделении Пенсионного фонда.

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#заксобрание #соцзащита

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Комментарии
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  • Gelo

    Gelo
    1 час назад

    Ну,теперь то что не жить? Аж 186 рублей! Теперь то уж -покупай что хошь!

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