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сегодня, 14:17 0

4 ноября Благовещенск отметит День народного единства

4 ноября Благовещенск отметит День народного единства
Фото: ckr-ri.ru

День народного единства, который отмечают в России 4 ноября, Благовещенск отпразднует народным гуляньем, выставками, акциями, танцевальным флешмобом и разнообразными концертами. Праздничные мероприятия, приуроченные к этой дате, начнутся 26 октября, сообщает пресс-служба городской администрации.

На Амур.инфо программа праздничных мероприятий, посвященных Дню народного единства

Дата

Мероприятие

Место, время проведения

26.10

Межнациональная игра «Поднебесные вечера» среди учащихся профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования

Общественно-культурный центр, ул. Ленина, 100

27.10-02.11

Конкурс детского рисунка «Пока мы едины – мы непобедимы»

ул. Кузнечная, 21, в течение дня

01.11.2017

Информационная выставка «Единство разных»

ДК с. Белогорье, ул. Релочная, 22, в течение дня

01.11-03.11, 07.11-10.11

Книжная выставка, посвященная Дню народного единства

МБ с.Садовое, ул. Садовая, 2, 14:00-17:00

01.11-04.11

Открытые уроки: «В единстве сила», «Листаем страницы истории нашего Отечества», «И встала Русь единая», «Заступники земли русской», «Мы - дети России»

общеобразовательные учреждения города

01.11-04.11

Викторины: «Моя малая родина», «История родного края», «Страницы истории»

общеобразовательные учреждения города

01.11-04.11

Конкурсы рисунков: «Это Родина моя», «Мы едины»

общеобразовательные учреждения города

01.11-04.11

Конкурсы сочинений: «Истинные патриоты России. Кто они?», «Моя малая родина», «Что значит слово Родина?»

общеобразовательные учреждения города

01.11-04.11

Конкурс детского рисунка «В единстве наша сила»

Детский сад № 32, корп. 2, ул. Молодежная, 21

01.11-12.11

Выставки детских работ изостудии «Колорит плюс» и студии ДПИ «Художник» ко Дню народного единства

Филиалы : ул. Кузнечная, 210, ул.Чайковского,191

01.11-10.11

Книжно-иллюстративная выставка «Мы сильны, когда едины»

МБ «Диалог», ул. Политехническая,46

01.11-10.11

Книжная выставка «Мы разные, но мы вместе»

МБ «Центральная», ул. Красноармейская,128

01.11-10.11

Тематическая выставка «Один народ, одна страна»

МБ «Солнечная», ул. Пограничная, 124/3

01.11-10.11

Информационная выставка «Единство равных»

МБ с.Белогорье, ул. Рёлочная, 22, 10:00-18:00

01.11-30.11

Выставка «Сыны Отечества»

МБ им. Комарова, ул. Лазо, 43

02.11

Исторические раскопки «Как жили на Руси»

МБ им. Б. Машука, ул. Институтская, 6, 12:00

02.11-03.11

«Россия моя!» – поздравление жителей микрорайона с Днем народного единства

ТЦ на Игнатьевском ш., 11, 12:00-13:00

02.11.-10.11

Книжная выставка «Русской доблести пример»

МБ «Центральная», ул. Красноармейская,128

02.11-10.11

Книжная выставка «Хроника Смутного времени»

МБ «Молодёжная», Ленина, 72

03.11

Экспозиция «День открытых дверей» ко Дню народного единства

Музей с. Белогорье, ул. Рёлочная, 22,10:00-18:00

03.11

Видеопутешествие «Защитники земли русской»

МБ им. Комарова, ул. Лазо,42, 12:00

03.11

Классный час с учащимися 6-7 классов с участием ветеранов Великой Отечественной войны

Алексеевская гимназия

04.11

Праздничная радиогазета «Вместе целая страна»

ДК с.Садовое, Садовая,1, 12:00-14:00

04.11

Народное гулянье с танцевальными флешмобами

ул. Краснофлотская, от Кузнечной до Уралова,12:00-13:00

04.11

Концерт «Мы вместе»

ЦЭВД им. Белоглазова, пер. Св. Иннокентия, 2, 13:00-14:30

04.11

Программа «Когда мы едины, мы непобедимы»

ДК с. Плодопитомник, ул. Центральная, 1, 13:00

04.11

Круглый стол «Мы все очень разные, но мы единый народ, и в этом наша сила»

ул. 50 лет Октября, 239, 18:00

04.11

Акция «Ночь в библиотеке»

МБ «Центральная», ул.Красноармейская,128, 19:00-21:30

04.11

Праздничная дискотека

МДЮБ им. Чехова, ул. Комсомольская, 3, 19:00-21:30

04.11.2017

Праздничная дискотека

МБ Машука, Институтская, 6, 19:00-21:30

ДК с.Белогорье, ул. Релочная, 22, 20:00-23:00

ДК с.Садовое, ул. Садовая, 1, 21:00-23:00

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#отдых #праздники

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