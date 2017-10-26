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сегодня, 13:46 0

В Приамурье немного потеплеет: прогноз погоды на 27 октября

В Приамурье немного потеплеет: прогноз погоды на 27 октября
Фото: www.kulturologia.ru

В Амурской области 27 октября по области ожидается переменная облачность. По северо-западным районам ночью местами пройдет слабый и умеренный снег. Днем местами ожидаются слабые и умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер подует с юга и юго-востока со скоростью 2-7 метров в секунду, днем его порывы местами достигнут 10-15 метров в секунду.

Температура ночью понизится до минус 3…8 градусов, местами по северу – до минус 13…18 градусов. Днем по северу термометры покажут плюс 3…8 градусов, местами – от минус 3 до плюс 2, по центральным и южным районам – плюс 8…13 градусов.

В Благовещенске ночью будет малооблачно, без осадков. Юго-восточный ветер разгонится до 3-8 метров в секунду. Температура ночью составит минус 2…4 градуса. Днем в городе установится переменная облачность, осадков не ожидается. Юго-восточный ветер наберет скорость 7-12 метров в секунду. Столбики термометров остановятся на отметках 10…12 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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