Вся Амурская область готова к началу вещания второго мультиплекса

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Монтаж передатчиков второго мультиплекса в Амурской области завершил филиал РТРС «Амурский областной радиотелевизионный передающий центр». Необходимым оборудованием оснастили 56 цифровых станций.

Оборудование обеспечит вещание второго мультиплекса цифровых каналов на территории всей области. Строить сеть начали еще в 2014 году. Этой осенью работы перешли в завершающую стадию. Специальными передатчиками и приемниками, которые будут задействованы в вещании пакета каналов РТРС-2, оснастили одиннадцать отдаленных цифровых станций, в том числе в Верхнезейске, Ерофее Павловиче, Придорожном, Юктали, Экимчане и Джалинде.

Оборудование второго мультиплекса законсервировано до отключения аналогового вещания. Оно намечено на конец 2018 года.

«Это вынужденная мера. Из-за необходимости параллельного вещания телеканалов второго мультиплекса в цифровом и аналоговом форматах, существенно возрастает финансовая нагрузка на телеканалы. Эта проблема зафиксирована федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018», и ей же установлено, что до завершения строительства цифровой телесети вещатели начинают трансляцию каналов второго мультиплекса только в городах с населением более 50 тысяч человек. В Амурской области это Благовещенск, Белогорск и Свободный», – сообщили в амурском ОРТПЦ.

Строительство сети первого мультиплекса в Амурской области завершили в 2016 году. Программы пакета РТРС-1 доступны более чем 98 % жителей Приамурья.