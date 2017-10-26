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26октября
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сегодня, 13:44 3

Амурские депутаты приняли закон о наказании за надругательство над флагом области

Амурские депутаты приняли закон о наказании за надругательство над флагом области

В четверг, 26 октября, состоялось очередное, 13-е заседание законодательного собрания Приамурья. Депутаты приняли в окончательном чтении закон, который предусматривает наказание за надругательство над символикой области. Речь о флаге и гербе Приамурья.

Впервые информация о том, что за надругательство над гербом и флагом Приамурья будут штрафовать, появилась 20 сентября. Соответствующий законопроект амурские депутаты рассмотрели в первом чтении 28 сентября. 26 октября его приняли во втором, окончательном чтении.

Закон, который был принят сегодня, предусматривает внесение изменений в статью 3.2 регионального закона «Об административной ответственности в Амурской области». В окончательном варианте он предусматривает административные штрафы за нанесение на герб или флаг области оскверняющих надписей или рисунков, их срывание, повреждение, загрязнение или уничтожение.

Для граждан были установлены штрафы в размере от 2 тысяч до 4 тысяч рублей, для должностных лиц – от 3 тысяч до 5 тысяч рублей.

Закон вступит в силу после 10 дней с момента его официального опубликования.

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#закон #заксобрание

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Комментарии
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  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    47 минут назад

    Очень нужный закон!!!! Своевременный! Жить станет сразу лучше! Не зря ТВАРИ хлеб и икру жрут! А то вокруг одни надругательства над символом нищеты! Клоуны.

  • Cuba Libre

    Cuba Libre
    13 минут назад

  • Хмык

    Хмык
    11 минут назад

    А! Очень важный закон.

    Кстати, а какой у области флаг? И чтоб без яндекса и гугла.

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