Амурские депутаты приняли закон о наказании за надругательство над флагом области

В четверг, 26 октября, состоялось очередное, 13-е заседание законодательного собрания Приамурья. Депутаты приняли в окончательном чтении закон, который предусматривает наказание за надругательство над символикой области. Речь о флаге и гербе Приамурья.

Впервые информация о том, что за надругательство над гербом и флагом Приамурья будут штрафовать, появилась 20 сентября. Соответствующий законопроект амурские депутаты рассмотрели в первом чтении 28 сентября. 26 октября его приняли во втором, окончательном чтении.

Закон, который был принят сегодня, предусматривает внесение изменений в статью 3.2 регионального закона «Об административной ответственности в Амурской области». В окончательном варианте он предусматривает административные штрафы за нанесение на герб или флаг области оскверняющих надписей или рисунков, их срывание, повреждение, загрязнение или уничтожение.

Для граждан были установлены штрафы в размере от 2 тысяч до 4 тысяч рублей, для должностных лиц – от 3 тысяч до 5 тысяч рублей.

Закон вступит в силу после 10 дней с момента его официального опубликования.