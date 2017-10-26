Амурские депутаты не стали снижать размер взноса на капремонт

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В четверг, 26 октября, на заседании областного заксобрания депутаты установили размер взноса на капремонт на будущий, 2018 год. Он останется неизменным – 7,9 рубля за квадратный метр. Однако некоторые депутаты выступали за то, чтобы этот взнос снизить вдвое.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», законопроект о размере взноса на капремонт, предложенный областным правительством, обсуждался на комитете по вопросам экономики и собственности области.

26 октября депутаты законодательного собрания приняли законопроект в первом чтении, решив сохранить размер взноса на прежнем уровне.

Однако фракция ЛДПР предлагала изменить его в сторону сокращения.

«Мы считаем, что тариф необоснован, – считает депутат Денис Чубаров. – Его просто взяли с прошлого года и решили применить в будущем году. А ведь при его составлении нужно учитывать инфляцию, материалы, стоимость работ. Получается, это всё не учитывалось. Также мы знаем, что собранные деньги используются не в полном объеме. Поэтому нам не совсем понятно, зачем собирать деньги, чтобы потом положить их в банк. Также мы посмотрели данные по другим регионам: в ЕАО размер взноса – 4,92 рубля, в Санкт-Петербурге – от 2,5 до 3,5 рубля. Амурская область в этом списке находится в последней десятке с одной из самых высоких стоимостей. Мы вышли с предложением: сократить размер взноса вдвое – до 3,95 рубля».

Поправку фракции ЛДПР депутаты отклонили. Закон на сессии приняли в двух чтениях.

«Фонд капремонта отремонтировал 160 домов в прошлом году, в этом году вышли на 203. И это говорит уже о многом. Если бы мы оставили взнос на уровне 2015 года, то вряд ли бы поставили эти 60 домов под ремонт. В прошлом году мы долго дискутировали: какая сумма взноса является адекватной. Чтобы отремонтировать все дома, мы должны будем подойти к экономически обоснованной сумме. Мы поднимем взнос постепенно, учитывая наши возможности. И взнос 7,9 рубля на сегодняшний день адекватно отражает экономическую ситуацию», – отметил председатель комитета по вопросам экономики и собственности области Юрий Кушнарь.