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26октября
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Амурские депутаты не стали снижать размер взноса на капремонт

Амурские депутаты не стали снижать размер взноса на капремонт
Фото: zsamur.ru

В четверг, 26 октября, на заседании областного заксобрания депутаты установили размер взноса на капремонт на будущий, 2018 год. Он останется неизменным – 7,9 рубля за квадратный метр. Однако некоторые депутаты выступали за то, чтобы этот взнос снизить вдвое.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», законопроект о размере взноса на капремонт, предложенный областным правительством, обсуждался на комитете по вопросам экономики и собственности области.

26 октября депутаты законодательного собрания приняли законопроект в первом чтении, решив сохранить размер взноса на прежнем уровне.

Однако фракция ЛДПР предлагала изменить его в сторону сокращения.

«Мы считаем, что тариф необоснован, – считает депутат Денис Чубаров. – Его просто взяли с прошлого года и решили применить в будущем году. А ведь при его составлении нужно учитывать инфляцию, материалы, стоимость работ. Получается, это всё не учитывалось. Также мы знаем, что собранные деньги используются не в полном объеме. Поэтому нам не совсем понятно, зачем собирать деньги, чтобы потом положить их в банк. Также мы посмотрели данные по другим регионам: в ЕАО размер взноса – 4,92 рубля, в Санкт-Петербурге – от 2,5 до 3,5 рубля. Амурская область в этом списке находится в последней десятке с одной из самых высоких стоимостей. Мы вышли с предложением: сократить размер взноса вдвое – до 3,95 рубля».

Поправку фракции ЛДПР депутаты отклонили. Закон на сессии приняли в двух чтениях.

«Фонд капремонта отремонтировал 160 домов в прошлом году, в этом году вышли на 203. И это говорит уже о многом. Если бы мы оставили взнос на уровне 2015 года, то вряд ли бы поставили эти 60 домов под ремонт. В прошлом году мы долго дискутировали: какая сумма взноса является адекватной. Чтобы отремонтировать все дома, мы должны будем подойти к экономически обоснованной сумме. Мы поднимем взнос постепенно, учитывая наши возможности. И взнос 7,9 рубля на сегодняшний день адекватно отражает экономическую ситуацию», – отметил председатель комитета по вопросам экономики и собственности области Юрий Кушнарь.

Просмотров всего: 976

#ЖКХ #заксобрание

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Комментарии
Показать все (87) Обсудить на форуме
  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Вот и большинство.

  • HNIC

    HNIC
    2 часа назад

    Предлагаю повысить взнос за капремонт с 7,9 рублей до 20. Данные деньги направить на восстановление Добасса. Как вам такая идея?

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    HNIC

    Предлагаю повысить взнос за капремонт с 7,9 рублей до 20. Данные деньги направить на восстановление Добасса. Как вам такая идея?



    До 40. Ты про Сирию забыл.



  • HNIC

    HNIC
    2 часа назад

    Точно, 40 рублей для восстановления Пальмиры. Такой чудесный город Пальмира, столько о нем не читал, сколько передач увидел по ТВ.

  • Пафнутий Феофаныч

    Пафнутий Феофаныч
    2 часа назад

    Хмык

    HNIC

    Предлагаю повысить взнос за капремонт с 7,9 рублей до 20. Данные деньги направить на восстановление Добасса. Как вам такая идея?



    До 40. Ты про Сирию забыл.



    До 60. Ты про мост через пролив забыл

  • Adolf

    Adolf
    2 часа назад

    Пафнутий Феофаныч

    Хмык

    HNIC

    Предлагаю повысить взнос за капремонт с 7,9 рублей до 20. Данные деньги направить на восстановление Добасса. Как вам такая идея?



    До 40. Ты про Сирию забыл.



    До 60. Ты про мост через пролив забыл



    100. скрепы+храмы

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    Adolf

    Пафнутий Феофаныч

    Хмык

    HNIC

    Предлагаю повысить взнос за капремонт с 7,9 рублей до 20. Данные деньги направить на восстановление Добасса. Как вам такая идея?



    До 40. Ты про Сирию забыл.



    До 60. Ты про мост через пролив забыл



    100. скрепы+храмы



    150. + заборы.



  • HNIC

    HNIC
    2 часа назад

    Так, смета следующая:

    5 рублей восстановление домов АО

    15 рублей на восстановление Донбасса

    20 рублей на восстановление Пальмиры

    20 рублей на мост в/на Крым

    40 рублей на постройку исламских храмов и православных склеп

    50 рублей на заборы вокруг великой России

    ИТОГО: 150 рублей за квадратный метр. При расчете с 33 квадратных метров на человека (норма) получаем 4950 рублей в месяц. Не плохо. Весь мир нами будет гордиться.

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Кто харчуется на данном капремонте и обирании карманов семей простого населения?

  • Пафнутий Феофаныч

    Пафнутий Феофаныч
    2 часа назад

    Хмык

    Adolf

    Пафнутий Феофаныч

    Хмык

    HNIC

    Предлагаю повысить взнос за капремонт с 7,9 рублей до 20. Данные деньги направить на восстановление Добасса. Как вам такая идея?



    До 40. Ты про Сирию забыл.



    До 60. Ты про мост через пролив забыл



    100. скрепы+храмы



    150. + заборы.



    300. Аллаху дать, чтобы дал другим

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Хмык

    Adolf

    Пафнутий Феофаныч

    Хмык

    HNIC

    Предлагаю повысить взнос за капремонт с 7,9 рублей до 20. Данные деньги направить на восстановление Добасса. Как вам такая идея?



    До 40. Ты про Сирию забыл.



    До 60. Ты про мост через пролив забыл



    100. скрепы+храмы



    150. + заборы.



    Вот-же охамели! В Магадане все цифры на нарах должны от выработки расплатой быть

  • HNIC

    HNIC
    2 часа назад

    Пафнутий Феофаныч

    Хмык

    Adolf

    Пафнутий Феофаныч

    Хмык

    HNIC

    Предлагаю повысить взнос за капремонт с 7,9 рублей до 20. Данные деньги направить на восстановление Добасса. Как вам такая идея?



    До 40. Ты про Сирию забыл.



    До 60. Ты про мост через пролив забыл



    100. скрепы+храмы



    150. + заборы.



    300. Аллаху дать, чтобы дал другим



    Прожиточный минимум не позволяет дать самому святому человеку

  • HNIC

    HNIC
    2 часа назад

    vertex

    Кто харчуется на данном капремонте и обирании карманов семей простого населения?



    Посмотрите смету свеого дома на сайте "реформа ЖКХ", там и увидите кто деньги получил

  • Токарев

    Токарев
    2 часа назад

    Не позорьтесь, что на 150 сейчас купишь, а вдруг какое мероприятие, а мы что хуже всех, нужно добавить, хотя бы кто сколько может,но не ниже 300

  • Пафнутий Феофаныч

    Пафнутий Феофаныч
    1 час назад

    HNIC

    Пафнутий Феофаныч

    Хмык

    Adolf

    Пафнутий Феофаныч

    Хмык

    HNIC

    Предлагаю повысить взнос за капремонт с 7,9 рублей до 20. Данные деньги направить на восстановление Добасса. Как вам такая идея?



    До 40. Ты про Сирию забыл.



    До 60. Ты про мост через пролив забыл



    100. скрепы+храмы



    150. + заборы.



    300. Аллаху дать, чтобы дал другим



    Прожиточный минимум не позволяет дать самому святому человеку



    Кого это интересует. Будешь выступать, добавят налог на пакеты

  • Храмовник

    Храмовник
    1 час назад

    Как заголовок напишешь, так новость и поплывет..

    Нет, что написать не стали повышать, так лучше погоречее сделать..

    Такой АмурИнфо

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Лишь бы на советские авоськи налог не ввели.

  • Пафнутий Феофаныч

    Пафнутий Феофаныч
    1 час назад

    Храмовник

    Как заголовок напишешь, так новость и поплывет..

    Нет, что написать не стали повышать, так лучше погоречее сделать..

    Такой АмурИнфо



    Пейзане должны возрадоваться, что налог не повысили?

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Хмык

    HNIC

    Предлагаю повысить взнос за капремонт с 7,9 рублей до 20. Данные деньги направить на восстановление Добасса. Как вам такая идея?



    До 40. Ты про Сирию забыл.



    На Сирию мало попросили: там Шойгу пришлось вместо заявленных 185 тысяч квадратов территории внепланово более 503 тысяч квадратов освобождать.

  • Геральт

    Геральт
    1 час назад

    Пафнутий Феофаныч

    Храмовник

    Как заголовок напишешь, так новость и поплывет..

    Нет, что написать не стали повышать, так лучше погоречее сделать..

    Такой АмурИнфо



    Пейзане должны возрадоваться, что налог не повысили?



    а разве нет? могли бы и повысить. тех амурчан доить не передоить, куда они денутся из этого тупика ЖД путей с отсутствующим авиасообщением.



  • YRKAGRA

    YRKAGRA
    1 час назад

    500р ещё на мост Сахалин и туннель,вдруг чего то сломается:(

  • Саймон

    Саймон
    1 час назад

    Вы сейчас, епта, договоритесь! Вы думаете, что аллах амур.инфо не читает?

  • Артюхина В.А.

    Артюхина В.А.
    1 час назад

    Геральт

    Пафнутий Феофаныч

    Храмовник

    Как заголовок напишешь, так новость и поплывет..

    Нет, что написать не стали повышать, так лучше погоречее сделать..

    Такой АмурИнфо



    Пейзане должны возрадоваться, что налог не повысили?



    а разве нет? могли бы и повысить. тех амурчан доить не передоить, куда они денутся из этого тупика ЖД путей с отсутствующим авиасообщением.



    ну да .... в новости о закрытии Ж/д пути жеж не сообщали окончание объёма работ.

    вполне может быть, что под шумок демонтируют пути аж до Белогорска

    учитесь плавать в-размашку .... Китай близко.

  • V.M.

    V.M.
    1 час назад

    ЛДПР - мой +. Хоть попытались урезать аппетиты остального

    прикомленного депутатского корпуса.

  • Геральт

    Геральт
    1 час назад

    V.M.

    ЛДПР - мой +. Хоть попытались урезать аппетиты остального

    прикомленного депутатского корпуса.



    да ничо они не пытались. Они спокойно сыграли в оппозицию, зная, что ни на что не влияют. Хотя для особо доверчивых - да, заработали некоторое количество очков.



  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    54 минуты назад

    V.M.

    ЛДПР - мой +. Хоть попытались урезать аппетиты остального

    прикомленного депутатского корпуса.



    Да, это сильный поступок, от партии, которая получает по миллиарду рублей в год из кармана налогоплательщиков.!

  • kenwood

    kenwood
    51 минута назад

    АКЦИОнер

    V.M.

    ЛДПР - мой +. Хоть попытались урезать аппетиты остального

    прикомленного депутатского корпуса.



    Да, это сильный поступок, от партии, которая получает по миллиарду рублей в год из кармана налогоплательщиков.!



    а что надо сделать было?

    кроме нытья

    о том, что всё не то, и всё так

    предложений то нет

  • kenwood

    kenwood
    50 минут назад

    Геральт

    V.M.

    ЛДПР - мой +. Хоть попытались урезать аппетиты остального

    прикомленного депутатского корпуса.



    да ничо они не пытались. Они спокойно сыграли в оппозицию, зная, что ни на что не влияют. Хотя для особо доверчивых - да, заработали некоторое количество очков.



    Повторю вопрос:

    предложения?

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    49 минут назад

    kenwood



    а что надо сделать было?

    кроме нытья



    А что было сделано, кроме самопиара и болтологии?

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    48 минут назад

    И куда они теперь такие деньжищи девать будут? Нас почти всех ждет эта нищета! Твари сытые жируют. Рабам и отработанному материалу отбросы. Пенсионеры, больные дети, инвалиды, Путину и его банде не нужны. Враги страной рулят. Пахан всех кроет.

  • Геральт

    Геральт
    47 минут назад

    kenwood

    Геральт

    V.M.

    ЛДПР - мой +. Хоть попытались урезать аппетиты остального

    прикомленного депутатского корпуса.



    да ничо они не пытались. Они спокойно сыграли в оппозицию, зная, что ни на что не влияют. Хотя для особо доверчивых - да, заработали некоторое количество очков.



    Повторю вопрос:

    предложения?



    не понял кому повторишь, ну да ладно - что предложения?



  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    47 минут назад

    kenwood



    Повторю вопрос:

    предложения?



    Выведите к администрации области половину жителей города Благовещенска с требованием уменьшить сборы на кап.ремонт и гарантирую власть вас услышит.

    Новосибирск тебе в пример.

  • kenwood

    kenwood
    47 минут назад

    АКЦИОнер

    kenwood



    а что надо сделать было?

    кроме нытья



    А что было сделано, кроме самопиара и болтологии?



    Т.е., что делать не знаешь

    Сидишь и веришь в Спасителя?

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    46 минут назад

    kenwood

    АКЦИОнер

    kenwood



    а что надо сделать было?

    кроме нытья



    А что было сделано, кроме самопиара и болтологии?



    Т.е., что делать не знаешь

    Сидишь и веришь в Спасителя?



    Читай выше.

  • kenwood

    kenwood
    45 минут назад

    АКЦИОнер

    kenwood



    Повторю вопрос:

    предложения?



    Выведите к администрации области половину жителей города Благовещенска с требованием уменьшить сборы на кап.ремонт и гарантирую власть вас услышит.



    Там всегда мероприятия запланированы на время "вывода"

    Не знал

    Понятно

    Законы такие большинством принятые

    А ты большинство?

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    44 минуты назад

    kenwood

    АКЦИОнер

    kenwood



    Повторю вопрос:

    предложения?



    Выведите к администрации области половину жителей города Благовещенска с требованием уменьшить сборы на кап.ремонт и гарантирую власть вас услышит.



    Там всегда мероприятия запланированы

    Не знал

    Понятно



    Какие мероприятия проводились на площади Ленина в эти выходные?

  • Иван пришёл

    Иван пришёл
    43 минуты назад

    АКЦИОнер

    kenwood



    Повторю вопрос:

    предложения?



    Выведите к администрации области половину жителей города Благовещенска с требованием уменьшить сборы на кап.ремонт и гарантирую власть вас услышит.

    Новосибирск тебе в пример.



    Это ж поработать надо, болтать на форуме проще.

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    43 минуты назад

    kenwood



    Там всегда мероприятия запланированы на время "вывода"

    Не знал

    Понятно

    Законы такие большинством принятые

    А ты большинство?



    С точки зрения, для кого эти законы принимаются - то да, я отношусь к народу, т.е. большинству.

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    42 минуты назад

    Иван пришёл



    Выведите к администрации области половину жителей города Благовещенска с требованием уменьшить сборы на кап.ремонт и гарантирую власть вас услышит.

    Новосибирск тебе в пример.



    Это ж поработать надо, болтать на форуме проще.



    Согласен, раздувать щеки и протирать штаны в заксе намного проще.

  • Myxira

    Myxira
    41 минута назад

    АКЦИОнер

    kenwood

    АКЦИОнер

    kenwood



    Повторю вопрос:

    предложения?



    Выведите к администрации области половину жителей города Благовещенска с требованием уменьшить сборы на кап.ремонт и гарантирую власть вас услышит.



    Там всегда мероприятия запланированы

    Не знал

    Понятно



    Какие мероприятия проводились на площади Ленина в эти выходные?



    Да в любой будний день. Половина города набежит.

  • kenwood

    kenwood
    41 минута назад

    АКЦИОнер

    kenwood

    АКЦИОнер

    kenwood



    Повторю вопрос:

    предложения?



    Выведите к администрации области половину жителей города Благовещенска с требованием уменьшить сборы на кап.ремонт и гарантирую власть вас услышит.



    Там всегда мероприятия запланированы

    Не знал

    Понятно



    Какие мероприятия проводились на площади Ленина в эти выходные?



    нет, они в те дни проводятся, когда заявки на митинг подаешь

    бывают такие совпадения

  • kenwood

    kenwood
    40 минут назад

    И опять вы не знали

    а че так?

  • Иван пришёл

    Иван пришёл
    40 минут назад

    АКЦИОнер

    Иван пришёл



    Выведите к администрации области половину жителей города Благовещенска с требованием уменьшить сборы на кап.ремонт и гарантирую власть вас услышит.

    Новосибирск тебе в пример.



    Это ж поработать надо, болтать на форуме проще.



    Согласен, раздувать щеки и протирать штаны в заксе намного проще.



    Выгоднее, безопаснее и почётнее, "депутат закса круче чем города" (((((

    Зы: и какая то VM, ещё и + поставит так просто на бедность.

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    39 минут назад

    kenwood



    нет, они в те дни проводятся, когда заявки на митинг подаешь

    бывают такие совпадения



    После митингов в Новосибирске отменили повышение тарифов ЖКХ

    Ссылка: https://www.svoboda.org/a/28438586.html

    Несколько тысяч человек вышли на митинг против роста тарифов ЖКХ в Новосибирске

    http://www.interfax.ru/russia/554293

  • Геральт

    Геральт
    39 минут назад

    kenwood

    АКЦИОнер

    kenwood

    АКЦИОнер

    kenwood



    Повторю вопрос:

    предложения?



    Выведите к администрации области половину жителей города Благовещенска с требованием уменьшить сборы на кап.ремонт и гарантирую власть вас услышит.



    Там всегда мероприятия запланированы

    Не знал

    Понятно



    Какие мероприятия проводились на площади Ленина в эти выходные?



    нет, они в те дни проводятся, когда заявки на митинг подаешь

    бывают такие совпадения



    много заявок то подали?



  • specc

    specc
    38 минут назад

    Прикольно, партия, которая получает млрд из наших карманов + сидящий в думе лдпровский одномандатник - НЕ ЗНАЮТ что делать! Вы за кого нас тут держите? Не можете, так валите нафиг из депутатских кресел!

  • vertex

    vertex
    38 минут назад

    АКЦИОнер

    kenwood



    Повторю вопрос:

    предложения?



    Выведите к администрации области половину жителей города Благовещенска с требованием уменьшить сборы на кап.ремонт и гарантирую власть вас услышит.

    Новосибирск тебе в пример.



    Вышла тут бабушка с плакатами о ГЭС и вопросами неудобными на площадь, так ее пристебаи из администрации гнали оттуда взашей под надзором органов.

  • kenwood

    kenwood
    37 минут назад

    АКЦИОнер

    kenwood



    нет, они в те дни проводятся, когда заявки на митинг подаешь

    бывают такие совпадения



    После митингов в Новосибирске отменили повышение тарифов ЖКХ

    Ссылка: https://www.svoboda.org/a/28438586.html



    в Новоссибирске народу много

    там не трясутся от страха, что с 15 рублевой зарплаты за митинг уволят.

  • kenwood

    kenwood
    36 минут назад

    specc

    Прикольно, партия, которая получает млрд из наших карманов + сидящий в думе лдпровский одномандатник - НЕ ЗНАЮТ что делать! Вы за кого нас тут держите? Не можете, так валите нафиг из депутатских кресел!



    И что изменится?

    Тогда вы и знать не будете как вас имеют.

  • anschutka

    anschutka
    35 минут назад

    Если ЛДПР такие принципиальные, пусть замутят митинг против поборов. Многие придут

  • Иван пришёл

    Иван пришёл
    35 минут назад

    Myxira

    АКЦИОнер

    kenwood

    АКЦИОнер

    kenwood



    Повторю вопрос:

    предложения?



    Выведите к администрации области половину жителей города Благовещенска с требованием уменьшить сборы на кап.ремонт и гарантирую власть вас услышит.



    Там всегда мероприятия запланированы

    Не знал

    Понятно



    Какие мероприятия проводились на площади Ленина в эти выходные?



    Да в любой будний день. Половина города набежит.



    Жаль шо Ваш ПАФОС в не политики, уверен у вас бы получилось ни то шта лдпра.

  • kenwood

    kenwood
    35 минут назад

    Геральт

    kenwood

    АКЦИОнер

    kenwood

    АКЦИОнер

    kenwood



    Повторю вопрос:

    предложения?



    Выведите к администрации области половину жителей города Благовещенска с требованием уменьшить сборы на кап.ремонт и гарантирую власть вас услышит.



    Там всегда мероприятия запланированы

    Не знал

    Понятно



    Какие мероприятия проводились на площади Ленина в эти выходные?



    нет, они в те дни проводятся, когда заявки на митинг подаешь

    бывают такие совпадения



    много заявок то подали?



    боится народ на митинг выходить

    всё на форуме тявкает под никами

    так не страшно

  • Myxira

    Myxira
    33 минуты назад

    kenwood

    АКЦИОнер

    kenwood



    нет, они в те дни проводятся, когда заявки на митинг подаешь

    бывают такие совпадения



    После митингов в Новосибирске отменили повышение тарифов ЖКХ

    Ссылка: https://www.svoboda.org/a/28438586.html



    в Новоссибирске народу много

    там не трясутся от страха, что с 15 рублевой зарплаты за митинг уволят.



    Проверим? Подавайте заявку на митинг с требованием снижения платы за капремонт. На любой день. Любое время.

  • specc

    specc
    33 минуты назад

    kenwood

    specc

    Прикольно, партия, которая получает млрд из наших карманов + сидящий в думе лдпровский одномандатник - НЕ ЗНАЮТ что делать! Вы за кого нас тут держите? Не можете, так валите нафиг из депутатских кресел!



    И что изменится?

    Тогда вы и знать не будете как вас имеют.



    Если не изменится, тогда зачем мы тратим млрд на лдпр? Зачем нужна лдпр, ее задачи какие?

  • kenwood

    kenwood
    33 минуты назад

    anschutka

    Если ЛДПР такие принципиальные, пусть замутят митинг против поборов. Многие придут



    Куда

    на КПП?

    в центре откажут все равно

    боятся щас ЛДПР

    30% как никак

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    33 минуты назад

    kenwood

    specc

    Прикольно, партия, которая получает млрд из наших карманов + сидящий в думе лдпровский одномандатник - НЕ ЗНАЮТ что делать! Вы за кого нас тут держите? Не можете, так валите нафиг из депутатских кресел!



    И что изменится?

    Тогда вы и знать не будете как вас имеют.



    .... ну, спасибо вам родненьки, что за миллиард рублей из наших карманов, вы нам обьясняете как сильно нас имеет власть!

  • kenwood

    kenwood
    31 минута назад

    specc

    kenwood

    specc

    Прикольно, партия, которая получает млрд из наших карманов + сидящий в думе лдпровский одномандатник - НЕ ЗНАЮТ что делать! Вы за кого нас тут держите? Не можете, так валите нафиг из депутатских кресел!



    И что изменится?

    Тогда вы и знать не будете как вас имеют.



    Если не изменится, тогда зачем мы тратим млрд на лдпр? Зачем нужна лдпр, ее задачи какие?



    бороться с едросней по регионам

    ЛДПР - это сдерживающая сила

    перед наступающим тоталитаризмом от ПЖиВ

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    30 минут назад

    kenwood

    anschutka

    Если ЛДПР такие принципиальные, пусть замутят митинг против поборов. Многие придут



    Куда

    на КПП?



    Ну в чем проблема, хоть на КПП, хоть на тайвань ... главное, чтобы все основные СМИ были приглашены. Мы же живем не каменном веке.

  • Иван пришёл

    Иван пришёл
    29 минут назад

    kenwood

    anschutka

    Если ЛДПР такие принципиальные, пусть замутят митинг против поборов. Многие придут



    Куда

    на КПП?

    в центре откажут все равно

    боятся щас ЛДПР

    30% как никак



    РЖУ В ГОЛОС, прям "неуловимый ДЖО" боятся их.

  • kenwood

    kenwood
    27 минут назад

    specc

    kenwood

    specc

    Прикольно, партия, которая получает млрд из наших карманов + сидящий в думе лдпровский одномандатник - НЕ ЗНАЮТ что делать! Вы за кого нас тут держите? Не можете, так валите нафиг из депутатских кресел!



    И что изменится?

    Тогда вы и знать не будете как вас имеют.



    Если не изменится, тогда зачем мы тратим млрд на лдпр? Зачем нужна лдпр, ее задачи какие?



    бороться с едросней по регионам

    ЛДПР - это сдерживающая сила

    перед наступающим засильем от ПЖиВ

  • specc

    specc
    27 минут назад

    kenwood

    anschutka

    Если ЛДПР такие принципиальные, пусть замутят митинг против поборов. Многие придут



    Куда

    на КПП?

    в центре откажут все равно

    боятся щас ЛДПР

    30% как никак



    А может ты боишься, что на самом деле нет у лдпр никаких 30%?

    Заявку даже не пробовали подавать, а уже обосались.

  • Myxira

    Myxira
    26 минут назад

    anschutka

    Если ЛДПР такие принципиальные, пусть замутят митинг против поборов. Многие придут



    А вот давайте-ка, форумчане, уполномочим целого депутата Заксобрания подать от нашего имени заявку на митинг по вопросу снижения платы за капремонт? Тем более, интересы совпадают, а партии, без нашей поддержки, ох как тяжело приходится, не слышат их, всерьез не принимают

  • kenwood

    kenwood
    23 минуты назад

    specc

    kenwood

    anschutka

    Если ЛДПР такие принципиальные, пусть замутят митинг против поборов. Многие придут



    Куда

    на КПП?

    в центре откажут все равно

    боятся щас ЛДПР

    30% как никак



    А может ты боишься, что на самом деле нет у лдпр никаких 30%?

    Заявку даже не пробовали подавать, а уже обосались.



    нет, у ЛДПР больше, просто занижают

    на самом деле больше

  • Иван пришёл

    Иван пришёл
    23 минуты назад

    3.4

  • kenwood

    kenwood
    22 минуты назад

    Хмык

    kenwood

    АКЦИОнер

    kenwood



    а что надо сделать было?

    кроме нытья



    А что было сделано, кроме самопиара и болтологии?



    Т.е., что делать не знаешь

    Сидишь и веришь в Спасителя?



    Не. Это ЛДПРа ничего не знает. Кроме писка, после того, как все партии уже приняли решение, от них никакого толка.

    Чо уж там? Херои.



    какие все партии чего приняли?

    вы же выбрали одномандатников - крепких хозяйственников, так и кушайте, не обляпайтесь.

    че ноете?

  • kenwood

    kenwood
    20 минут назад

    Myxira

    anschutka

    Если ЛДПР такие принципиальные, пусть замутят митинг против поборов. Многие придут



    А вот давайте-ка, форумчане, уполномочим целого депутата Заксобрания подать от нашего имени заявку на митинг по вопросу снижения платы за капремонт? Тем более, интересы совпадают, а партии, без нашей поддержки, ох как тяжело приходится, не слышат их, всерьез не принимают



    хорошо

    пишите обращение

    на имя цельного депутата

    Имена Фамилии, адреса проживания

    всё как положено

    Никаких проблем нет.

  • Геральт

    Геральт
    19 минут назад

    kenwood

    anschutka

    Если ЛДПР такие принципиальные, пусть замутят митинг против поборов. Многие придут



    Куда

    на КПП?

    в центре откажут все равно

    боятся щас ЛДПР

    30% как никак



    про ваши 30% уже неоднократно говорилось - это голоса не за вас, а против правящей партии, вы только как индикатор протеста выступаете, а уж хвост распушили как павлины, ейбогу.



  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    18 минут назад

    kenwood



    хорошо

    пишите обращение

    на имя цельного депутата

    Имена Фамилии, адреса проживания

    всё как положено

    Никаких проблем нет.



    Гы-гы ... а почему форумчане должны писать? В заксе вопрос по снижению тарифов кто поднял? ЛДПР или форумчане?

    Или для ЛДПР важно только запиариться, а дальше этот вопрос вас уже не интересует?

  • Геральт

    Геральт
    18 минут назад

    Myxira

    anschutka

    Если ЛДПР такие принципиальные, пусть замутят митинг против поборов. Многие придут



    А вот давайте-ка, форумчане, уполномочим целого депутата Заксобрания подать от нашего имени заявку на митинг по вопросу снижения платы за капремонт? Тем более, интересы совпадают, а партии, без нашей поддержки, ох как тяжело приходится, не слышат их, всерьез не принимают



    нельзя так жестко над этими несчастными стебаться... Они уж и так за народ и так, а их всё не слышат и не слышат...



  • Иван пришёл

    Иван пришёл
    17 минут назад

    удален

    предупреждение

  • Иван пришёл

    Иван пришёл
    16 минут назад

    kenwood

    Myxira

    anschutka

    Если ЛДПР такие принципиальные, пусть замутят митинг против поборов. Многие придут



    А вот давайте-ка, форумчане, уполномочим целого депутата Заксобрания подать от нашего имени заявку на митинг по вопросу снижения платы за капремонт? Тем более, интересы совпадают, а партии, без нашей поддержки, ох как тяжело приходится, не слышат их, всерьез не принимают



    хорошо

    пишите обращение

    на имя цельного депутата

    Имена Фамилии, адреса проживания

    всё как положено

    Никаких проблем нет.



    вот вот, уже начал мазаться (((((

  • Myxira

    Myxira
    15 минут назад

    АКЦИОнер

    kenwood



    хорошо

    пишите обращение

    на имя цельного депутата

    Имена Фамилии, адреса проживания

    всё как положено

    Никаких проблем нет.



    Гы-гы ... а почему форумчане должны писать? В заксе вопрос по снижению тарифов кто поднял? ЛДПР или тоже форумчане?



    Да, задание от форумчан для уполномоченного - ему и карты в руки. А адреса проживания, ФИО - да легко, ради такого дела.

  • Хмык

    Хмык
    15 минут назад

    kenwood

    Хмык

    kenwood

    АКЦИОнер

    kenwood



    а что надо сделать было?

    кроме нытья



    А что было сделано, кроме самопиара и болтологии?



    Т.е., что делать не знаешь

    Сидишь и веришь в Спасителя?



    Не. Это ЛДПРа ничего не знает. Кроме писка, после того, как все партии уже приняли решение, от них никакого толка.

    Чо уж там? Херои.



    какие все партии чего приняли?

    вы же выбрали одномандатников - крепких хозяйственников, так и кушайте, не обляпайтесь.

    че ноете?



    Во первых, посмотри состав ЗС и после этого не заводи рака за камень.



    А во-вторых - учитесь работать с другими партиями. Именно работать до вынесения социальных вопросов до обсуждения.



    Хотя... кому я это говорю? Слово работать для вас совершенно непонятное.



  • Иван пришёл

    Иван пришёл
    14 минут назад

    Иван пришёл

    удален

    предупреждение



    Извините не понял за что, я всего лишь выразил предположение шо депутат забоится.

  • kenwood

    kenwood
    9 минут назад

    Хмык

    kenwood

    Хмык

    kenwood

    АКЦИОнер

    kenwood



    а что надо сделать было?

    кроме нытья



    А что было сделано, кроме самопиара и болтологии?



    Т.е., что делать не знаешь

    Сидишь и веришь в Спасителя?



    Не. Это ЛДПРа ничего не знает. Кроме писка, после того, как все партии уже приняли решение, от них никакого толка.

    Чо уж там? Херои.



    какие все партии чего приняли?

    вы же выбрали одномандатников - крепких хозяйственников, так и кушайте, не обляпайтесь.

    че ноете?



    Во первых, посмотри состав ЗС и после этого не заводи рака за камень.

    А во-вторых - учитесь работать с другими партиями. Именно работать до вынесения социальных вопросов до обсуждения.

    Хотя... кому я это говорю? Слово работать для вас совершенно непонятное.



    И что состав? большинство ЕР

    В том числе там и те, кто кормится от ЖКХ

    С чего вы взяли, когда их выбирали, что они будут ваши интересы отстаивать?

    Смешные такие

  • Иван пришёл

    Иван пришёл
    8 минут назад

    Myxira

    АКЦИОнер

    kenwood



    хорошо

    пишите обращение

    на имя цельного депутата

    Имена Фамилии, адреса проживания

    всё как положено

    Никаких проблем нет.



    Гы-гы ... а почему форумчане должны писать? В заксе вопрос по снижению тарифов кто поднял? ЛДПР или тоже форумчане?



    Да, задание от форумчан для уполномоченного - ему и карты в руки. А адреса проживания, ФИО - да легко, ради такого дела.



    потомушта лдпр ни кто не поддерживает, а сами они боятся, вот и просят форумчан, шоб спрятаться за их спину.

  • Хмык

    Хмык
    8 минут назад

    kenwood

    Хмык

    kenwood

    Хмык

    kenwood

    АКЦИОнер

    kenwood



    а что надо сделать было?

    кроме нытья



    А что было сделано, кроме самопиара и болтологии?



    Т.е., что делать не знаешь

    Сидишь и веришь в Спасителя?



    Не. Это ЛДПРа ничего не знает. Кроме писка, после того, как все партии уже приняли решение, от них никакого толка.

    Чо уж там? Херои.



    какие все партии чего приняли?

    вы же выбрали одномандатников - крепких хозяйственников, так и кушайте, не обляпайтесь.

    че ноете?



    Во первых, посмотри состав ЗС и после этого не заводи рака за камень.

    А во-вторых - учитесь работать с другими партиями. Именно работать до вынесения социальных вопросов до обсуждения.

    Хотя... кому я это говорю? Слово работать для вас совершенно непонятное.



    И что состав? большинство ЕР

    В том числе там и те, кто кормится от ЖКХ

    С чего вы взяли, когда их выбирали, что они будут ваши интересы отстаивать?

    Смешные такие



    Ну так валите из ЗС, если вы просто политические импотенты.



  • kenwood

    kenwood
    8 минут назад

    Myxira

    АКЦИОнер

    kenwood



    хорошо

    пишите обращение

    на имя цельного депутата

    Имена Фамилии, адреса проживания

    всё как положено

    Никаких проблем нет.



    Гы-гы ... а почему форумчане должны писать? В заксе вопрос по снижению тарифов кто поднял? ЛДПР или тоже форумчане?



    Да, задание от форумчан для уполномоченного - ему и карты в руки. А адреса проживания, ФИО - да легко, ради такого дела.



    Ну

    и официально естественно отправьте

    потому как сами понимаете...

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    7 минут назад

    kenwood



    И что состав? большинство ЕР

    В том числе там и те, кто кормится от ЖКХ

    С чего вы взяли, когда их выбирали, что они будут ваши интересы отстаивать?

    Смешные такие



    Да ладно! Вот ваш Труш каждые выборы ходит и исправно голосует за Путина.

    А потом плачется на форуме, что партия Путина партия жуликов и воров вам работать не дает.

    Смешной он такой.

  • kenwood

    kenwood
    6 минут назад

    Хмык

    kenwood

    Хмык

    kenwood

    Хмык

    kenwood

    АКЦИОнер

    kenwood



    а что надо сделать было?

    кроме нытья



    А что было сделано, кроме самопиара и болтологии?



    Т.е., что делать не знаешь

    Сидишь и веришь в Спасителя?



    Не. Это ЛДПРа ничего не знает. Кроме писка, после того, как все партии уже приняли решение, от них никакого толка.

    Чо уж там? Херои.



    какие все партии чего приняли?

    вы же выбрали одномандатников - крепких хозяйственников, так и кушайте, не обляпайтесь.

    че ноете?



    Во первых, посмотри состав ЗС и после этого не заводи рака за камень.

    А во-вторых - учитесь работать с другими партиями. Именно работать до вынесения социальных вопросов до обсуждения.

    Хотя... кому я это говорю? Слово работать для вас совершенно непонятное.



    И что состав? большинство ЕР

    В том числе там и те, кто кормится от ЖКХ

    С чего вы взяли, когда их выбирали, что они будут ваши интересы отстаивать?

    Смешные такие



    Ну так валите из ЗС, если вы просто политические импотенты.



    Конкретные предложения не слышу.

    Что надо сделать в сложившейся по вашей вине ситуации?

    *Насчет валить, если это и есть предложение, тогда говорите кого конкретно валить уж. Че бояться

  • Иван пришёл

    Иван пришёл
    6 минут назад

    Хмык

    kenwood

    Хмык

    kenwood

    Хмык

    kenwood

    АКЦИОнер

    kenwood



    а что надо сделать было?

    кроме нытья



    А что было сделано, кроме самопиара и болтологии?



    Т.е., что делать не знаешь

    Сидишь и веришь в Спасителя?



    Не. Это ЛДПРа ничего не знает. Кроме писка, после того, как все партии уже приняли решение, от них никакого толка.

    Чо уж там? Херои.



    какие все партии чего приняли?

    вы же выбрали одномандатников - крепких хозяйственников, так и кушайте, не обляпайтесь.

    че ноете?



    Во первых, посмотри состав ЗС и после этого не заводи рака за камень.

    А во-вторых - учитесь работать с другими партиями. Именно работать до вынесения социальных вопросов до обсуждения.

    Хотя... кому я это говорю? Слово работать для вас совершенно непонятное.



    И что состав? большинство ЕР

    В том числе там и те, кто кормится от ЖКХ

    С чего вы взяли, когда их выбирали, что они будут ваши интересы отстаивать?

    Смешные такие



    Ну так валите из ЗС, если вы просто политические импотенты.



    15 т.р, жалко, опять же значки там красивые дают.

  • Иван пришёл

    Иван пришёл
    4 минуты назад

    АКЦИОнер

    kenwood



    И что состав? большинство ЕР

    В том числе там и те, кто кормится от ЖКХ

    С чего вы взяли, когда их выбирали, что они будут ваши интересы отстаивать?

    Смешные такие



    Да ладно! Вот ваш Труш каждые выборы ходит и исправно голосует за Путина.

    А потом плачется на форуме, что партия Путина партия жуликов и воров вам работать не дает.

    Смешной он такой.



    Не смешной, а предприимчивый.

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    4 минуты назад

    kenwood



    Ну

    и официально естественно отправьте

    потому как сами понимаете...



    Ну начинается ... ты хотел предложение - ты его получил !!!!

    Теперь пусть ЛДПР докажет, что они не зря получают миллиард из бюджета, хоть что то для людей сделают.

  • kenwood

    kenwood
    2 минуты назад

    АКЦИОнер

    kenwood



    И что состав? большинство ЕР

    В том числе там и те, кто кормится от ЖКХ

    С чего вы взяли, когда их выбирали, что они будут ваши интересы отстаивать?

    Смешные такие



    Да ладно! Вот ваш Труш каждые выборы ходит и исправно голосует за Путина.

    А потом плачется на форуме, что партия Путина партия жуликов и воров вам работать не дает.



    Ну а я что сделаю?

    Партия такая.

    "Мы никому не подчиняемя кроме Путина." Лозунг такой типо

    Давайте уж тут с местнага заштатного форума не замахиваться на Сами знаете кого.

  • Пафнутий Феофаныч

    Пафнутий Феофаныч
    2 минуты назад

    kenwood

    specc

    Если не изменится, тогда зачем мы тратим млрд на лдпр? Зачем нужна лдпр, ее задачи какие?



    бороться с едросней по регионам

    ЛДПР - это сдерживающая сила

    перед наступающим тоталитаризмом от ПЖиВ



    На этом месте поподробней, пжлста

  • Иван пришёл

    Иван пришёл
    1 минута назад

    kenwood

    Myxira

    АКЦИОнер

    kenwood



    хорошо

    пишите обращение

    на имя цельного депутата

    Имена Фамилии, адреса проживания

    всё как положено

    Никаких проблем нет.



    Гы-гы ... а почему форумчане должны писать? В заксе вопрос по снижению тарифов кто поднял? ЛДПР или тоже форумчане?



    Да, задание от форумчан для уполномоченного - ему и карты в руки. А адреса проживания, ФИО - да легко, ради такого дела.



    Ну

    и официально естественно отправьте

    потому как сами понимаете...



    А вот здесь по подробней можно ?

  • kenwood

    kenwood
    34 секунды назад

    АКЦИОнер

    kenwood



    Ну

    и официально естественно отправьте

    потому как сами понимаете...



    Ну начинается ... ты хотел предложение - ты его получил !!!!

    Теперь пусть ЛДПР докажет, что они не зря получают миллиард из бюджета, хоть что то для людей сделают.



    В политике никто ничего не делает, только ради того, чтоп чтото комуто доказать.

    Это глупо.

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