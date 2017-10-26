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26октября
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В Благовещенске таксист сбил старушку

В Благовещенске таксист сбил старушку

В Благовещенске 26 октября в ДТП пострадала пожилая женщина. Старушку сбил автомобиль такси Toyota Funcargo. Случилось это на перекрестке Шевченко – Красноармейской.

По информации ИА «Сканер», таксист поворачивал с улицы Шевченко на Красноармейскую направо. В этот момент дорогу переходила пенсионерка. 71-летняя женщина пересекала улицу Шевченко на зеленый свет.

Таксист старушку не пропустил. Женщина получила перелом бедра. На месте работали сотрудники полиции и скорая помощь.

Просмотров всего: 2150

#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Lessy

    Lessy
    3 часа назад

    Ни че не понимаю... Никого в автошколе не учили что прежде чем поворачивать на перекрестке, нужно убедиться, что путь свободен?!!!

  • Lessy

    Lessy
    3 часа назад

    Так и отпускай детей в школу блин...

  • HNIC

    HNIC
    2 часа назад

    Отправляйте детей в школу на такси, гарантия сохранности обеспечена

  • Трытата

    Трытата
    2 часа назад

    урод, блин. в таком возрасте кости срастаются очень долго и очень мучительно.

  • atasy

    atasy
    2 часа назад

    Тем более шейка бедра. Неизвестно срастается ли. Она у стариков может и не срастись

  • Ежык

    Ежык
    1 час назад

    Lessy

    Ни че не понимаю... Никого в автошколе не учили что прежде чем поворачивать на перекрестке, нужно убедиться, что путь свободен?!!!



    Вас видимо тоже не шибко сильно учили. Прежде чем повернуть, необходимо ПРОПУСТИТЬ пешеходов, даже если они только вышли на пешеходный переход, а судя по вашим словам, главное чтоб перед капотом людей не было, а все остальное по барабану...лети да лети

  • Храмовник

    Храмовник
    1 час назад

    Таксисты как звери нападабт на людей

  • Озеро

    Озеро
    1 час назад

    В нашем городе вообще очень "вежливые" водители! Им плевать кто идет на зеленый свет, главное они в своем железном корыте сидят и смотрят на пешеходов свысока своего полета.... УРОДЫ!

  • Lessy

    Lessy
    1 час назад

    Ежык

    Lessy

    Ни че не понимаю... Никого в автошколе не учили что прежде чем поворачивать на перекрестке, нужно убедиться, что путь свободен?!!!



    Вас видимо тоже не шибко сильно учили. Прежде чем повернуть, необходимо ПРОПУСТИТЬ пешеходов, даже если они только вышли на пешеходный переход, а судя по вашим словам, главное чтоб перед капотом людей не было, а все остальное по барабану...лети да лети



    Есть такая штука - мертвая зона. Поэтому, если не видишь пешеходов, притормози и убедись, точно ли их нет. О том что нужно пропустить пешеходов вообще не обсуждается. Это должно быть мантрой для водителя.

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    1 час назад

    Место открытое, мог увидеть заранее (если, как обычно, в телефон не пялился). Она же не пряталась в укрытии и выпрыгнула внезапно,... на 5 метров, ...как Исинбаева

  • Lessy

    Lessy
    1 час назад

    В том то и дело, что в последнее время сбивают людей на перекрестках в открытых местах. А потому и говорю: притормози, убедись, а потом со спокойной душой, как говорится...

  • Сергей Васильев Сергеевич

    Сергей Васильев Сергеевич
    51 минута назад

    atasy

    Тем более шейка бедра. Неизвестно срастается ли. Она у стариков может и не срастись



    Старушка может умереть от осложнений, реально...

    Имею возможность сравнить дорожное движение в Благовещенске и некоторых других городах РФ. Вот что бросается в глаза: в Благовещенске самое агрессивное и хамское вождение автомобилей! Хамское по отношению к пешеходам прежде всего.

    Поэтому нисколько не удивился, когда прочитал, что сбили очередную старушку.

    ГИБДД в Благовещенске мышей не ловит. И власть города тоже спокойно наблюдает хамство на своих дорогах.

  • Сергей Васильев Сергеевич

    Сергей Васильев Сергеевич
    48 минут назад

    Культура вождения чуть выше нуля.

  • ВрангельШмидт

    ВрангельШмидт
    38 минут назад

    Сергей Васильев Сергеевич

    atasy

    Тем более шейка бедра. Неизвестно срастается ли. Она у стариков может и не срастись



    Старушка может умереть от осложнений, реально...

    Имею возможность сравнить дорожное движение в Благовещенске и некоторых других городах РФ. Вот что бросается в глаза: в Благовещенске самое агрессивное и хамское вождение автомобилей! Хамское по отношению к пешеходам прежде всего.

    Поэтому нисколько не удивился, когда прочитал, что сбили очередную старушку.

    ГИБДД в Благовещенске мышей не ловит. И власть города тоже спокойно наблюдает хамство на своих дорогах.



    ++++ Были этим летом в Казани, 1,3 млн. жителей, дороги не шире наших. Ходили пешком, ездили на такси - все чинно-благородно. Спрашиваю у таксиста: это менталитет, или выдрессировали? Говорит выдрессировали, а у нас видать нет дрессировщиков.



  • matushka

    matushka
    37 минут назад

    LessyНи че не понимаю... Никого в автошколе не учили что прежде чем поворачивать на перекрестке, нужно убедиться, что путь свободен?!!!


    Вы думаете что водительское удостоверение только в автошколе приобретают? Сколько с куплеными ездят и без опыта вождения. Всякое бывает на дороге

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