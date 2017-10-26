В Благовещенске таксист сбил старушку

В Благовещенске 26 октября в ДТП пострадала пожилая женщина. Старушку сбил автомобиль такси Toyota Funcargo. Случилось это на перекрестке Шевченко – Красноармейской.

По информации ИА «Сканер», таксист поворачивал с улицы Шевченко на Красноармейскую направо. В этот момент дорогу переходила пенсионерка. 71-летняя женщина пересекала улицу Шевченко на зеленый свет.

Таксист старушку не пропустил. Женщина получила перелом бедра. На месте работали сотрудники полиции и скорая помощь.