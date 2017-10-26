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26октября
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Вопрос закрытия ж/д переезда на улице Калинина в Благовещенске перешел в стадию согласования

Вопрос закрытия ж/д переезда на улице Калинина в Благовещенске перешел в стадию согласования

Руководство Забайкальской железной дороги ведет работу по закрытию ж/д переезда на улице Калинина в Благовещенске. В настоящий момент процесс находится на стадии согласования. Решается вопрос о закрытии еще нескольких переездов в области.

Как сообщалось ранее, предложение закрыть ж/д переезд на улице Калинина поступило в апреле этого года на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Главный аргумент в пользу закрытия – снижение аварийности при пересечении железнодорожных путей транспортом.

Правда речь идет только об одной линии железнодорожных путей - той, что проходит вначале через Калинина, а потом через Тенистую и ведет на базу ОПС. Вторая линия, проходящая через Калинина, продолжит функционировать. Возможности ее закрытия пока нет, так как она активно используется. Но, как пояснили в ЗабЖД, закрытие даже одной линии уже снизит аварийность.

Решается вопрос и о закрытии четырех других переездов в Приамурье. Так, по закрытию железнодорожных переездов в Свободном на улице Луговой (район Нефтебазы) и на станции Серышево уже получены положительные ответы от администрации и управления ГИБДД по Амурской области. В настоящее время Михайло-Чесноковской дистанцией пути готовятся документы для предоставления на согласование в Федеральное агентство железнодорожного транспорта.

Также идет процесс согласования еще по двум переездам: на 9-м километре Рейновской ветки и на станции Среднебелая.

Перед тем как принять решение о закрытии переездов были изучены интенсивность движения автомобилей через них, наличие альтернативных путей объезда, проведен анализ рисков, связанных со случаями нарушений правил дорожного движения водителями автомобилей, а также затрат на содержание этих объектов.

Закрытие переездов на железнодорожных путях общего пользования осуществляется по решению владельца инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования – РЖД. Решение о закрытии принимается при наличии положительных заключений всех органов государственной власти, местного самоуправления и хозяйствующих организаций, деятельность которых зависит от наличия действующего переезда, сообщает пресс-служба ЗабЖД.

Просмотров всего: 2450

#транспорт

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Комментарии
Показать все (25) Обсудить на форуме
  • Baska

    Baska
    3 часа назад

    А как будут уголь на ТЭЦ возить?

  • Сэр

    Сэр
    3 часа назад

    Дирижаблями будут уголь на тэц завозить?

  • Советский

    Советский
    3 часа назад

    Да, а как же уголь. Кто в теме расскажите. Или ТЭЦ на газ переходим?

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    Скорее всего участок жд наТенистой от ОПС и по направлению к Калинина, до Калинина уберут. Там хороший большой участок земли, видимо, кто - то присмотрел.

  • BLG 909

    BLG 909
    3 часа назад

    ЖД пути закроют ветку которая идет к базе ОПС...

  • LO

    LO
    3 часа назад

    А на Мухина как? Там оставят переезд? Не понятно как-то

  • Николай Смирнов

    Николай Смирнов
    2 часа назад

    Не понял из текста статьи: переезды закроют в смысле опускающимися шлагбаумами или закроют - значит ликвидируют?

  • Кварц

    Кварц
    2 часа назад

    А как уголь на ТЭЦ возить?

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    Кварц

    А как уголь на ТЭЦ возить?



    А этому что шлагбаумы мешают?))

    Лучше бы ещё на Амурской закрыли. Не раз видела именно там аварийные ситуации

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    ЛайКа

    Кварц

    А как уголь на ТЭЦ возить?



    А этому что шлагбаумы мешают?))

    Лучше бы ещё на Амурской закрыли. Не раз видела именно там аварийные ситуации



    Там депутат рулит.

  • karlik nos

    karlik nos
    2 часа назад

    уголь,самолетами,заходом на бреющем полёте и бомбометанием в печь через трубу,а земли где ранее уголь складировали отдадут под автовокзал,там всем будет очень удобно ,троллейбусы туда пустят через Чигири ...заживем!!!а начиналось то так просто...снижение аварийности на дорогах

  • IG

    IG
    2 часа назад

    Закрывают ветку на ОПС.

  • Gangstarr

    Gangstarr
    2 часа назад

  • HNIC

    HNIC
    2 часа назад

    Gangstarr



    Предлагаю в данных точках устроить сборы денежных средств за проезд дальше

  • Та еще Штучка

    Та еще Штучка
    1 час назад

    Хм... она и так не используется, а второй путь на ТЭЦ, как работал так и будет работать... одни красивые заголовки в СМИ, а реальность остается прежней. Ну, главное что работа идет;)

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    vertex

    ЛайКа

    Кварц

    А как уголь на ТЭЦ возить?



    А этому что шлагбаумы мешают?))

    Лучше бы ещё на Амурской закрыли. Не раз видела именно там аварийные ситуации



    Там депутат рулит.



    Подождите... Их что не делают закрытыми, а вообще закрывают?



  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Кто же его закроет, он же ТОР)))

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Тогда ФИО фстудию!

  • Огонь во вселенной

    Огонь во вселенной
    1 час назад

    Причём тут уголь и ТЭЦ?

    Включайте мозги и ещё раз перечитайте статью..

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    ЛайКа

    Тогда ФИО фстудию!



    Вы про переезд на маслозаводе который?

  • Сашковна

    Сашковна
    1 час назад

    На Калинина два переезда. Один ведет на ТЭЦ, второй на базу ОПС. Так вот, закроют, то есть ликвидируют тот, который идет на ОПС. Главный переезд останется

  • Сэр

    Сэр
    1 час назад

    Внесли корректировку в статью. Первоначально не было уточнения про ветку на ОПС.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    vertex

    ЛайКа

    Тогда ФИО фстудию!



    Вы про переезд на маслозаводе который?



    Обоих-двух)) кто присмотрел землицу ветки для ОПС и кто хозяинама и не дает подъехать купающимся и отдыхающим к Амурской, 1

    1 - любопытно

    2 - напишу письмо, а то задолбали туды-сюды! Понимаешь! Пусть в своём хозяйстве порядок наведёт, расписание может повесит

  • Astoriya

    Astoriya
    36 минут назад

    Интересно, а как закрытие ветки, ведущей на ОПС снизит аварийность?

  • vertex

    vertex
    35 минут назад

    Astoriya

    Интересно, а как закрытие ветки, ведущей на ОПС снизит аварийность?



    Это повод, главное землицы хороший кусок.

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