Вопрос закрытия ж/д переезда на улице Калинина в Благовещенске перешел в стадию согласования

Руководство Забайкальской железной дороги ведет работу по закрытию ж/д переезда на улице Калинина в Благовещенске. В настоящий момент процесс находится на стадии согласования. Решается вопрос о закрытии еще нескольких переездов в области.

Как сообщалось ранее, предложение закрыть ж/д переезд на улице Калинина поступило в апреле этого года на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Главный аргумент в пользу закрытия – снижение аварийности при пересечении железнодорожных путей транспортом.

Правда речь идет только об одной линии железнодорожных путей - той, что проходит вначале через Калинина, а потом через Тенистую и ведет на базу ОПС. Вторая линия, проходящая через Калинина, продолжит функционировать. Возможности ее закрытия пока нет, так как она активно используется. Но, как пояснили в ЗабЖД, закрытие даже одной линии уже снизит аварийность.

Решается вопрос и о закрытии четырех других переездов в Приамурье. Так, по закрытию железнодорожных переездов в Свободном на улице Луговой (район Нефтебазы) и на станции Серышево уже получены положительные ответы от администрации и управления ГИБДД по Амурской области. В настоящее время Михайло-Чесноковской дистанцией пути готовятся документы для предоставления на согласование в Федеральное агентство железнодорожного транспорта.

Также идет процесс согласования еще по двум переездам: на 9-м километре Рейновской ветки и на станции Среднебелая.

Перед тем как принять решение о закрытии переездов были изучены интенсивность движения автомобилей через них, наличие альтернативных путей объезда, проведен анализ рисков, связанных со случаями нарушений правил дорожного движения водителями автомобилей, а также затрат на содержание этих объектов.

Закрытие переездов на железнодорожных путях общего пользования осуществляется по решению владельца инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования – РЖД. Решение о закрытии принимается при наличии положительных заключений всех органов государственной власти, местного самоуправления и хозяйствующих организаций, деятельность которых зависит от наличия действующего переезда, сообщает пресс-служба ЗабЖД.