В Приамурье изъяли 45 тысяч литров нелегального алкоголя

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В Амурской области из незаконного оборота изъято 45 тысяч литров контрафактного алкоголя. На совещании в областном правительстве подчеркнули, что речь идет об оптовых поставках. Полиция совместно с руководством ЗабЖД контролирует поступление контейнеров с грузом из Северо-Кавказского региона, Санкт-Петербурга, Москвы, Приволжской железной дороги.

Вопросы оборота алкогольной продукции обсудили на селекторном совещании под руководством первого зампреда областного правительства Марины Дедюшко.

По данным прокуратуры Амурской области, за девять месяцев этого года в правоохранительные органы региона поступило 111 сообщений о незаконном приобретении, хранении и изъятии алкогольной продукции с признаками подделки акцизных марок. Возбуждено 52 уголовных дела. Нарушения в части реализации алкогольной продукции без лицензии выявлены на территории Тынды, Белогорска, Бурейского, Шимановского, Михайловского и Серышевского районов.

С начала года полиция выявила 935 правонарушений в сфере оборота алкогольной продукции: 21 – торговля без лицензии, 743 – нарушения правил реализации алкоголя, 13 – незаконная реализация алкоголя и спиртосодержащей продукции.

«Даже по цифрам мы видим, что это не просто какие-то одноразовые партии, а оптовые поставки. Всё это приобретается у определенных поставщиков. И большая часть, определенно, завозится по железной дороге. Да, мы, конечно, можем проводить эти бесконечные проверки, изымать контрафакт из оборота, но сейчас главная задача, и в первую очередь, это касается правоохранительных органов, – выйти на оптовые каналы поставки суррогатного алкоголя и перекрыть их. Именно в этом направлении нужно усилить работу», – подчеркнула первый заместитель председателя правительства Марина Дедюшко.

Замминистра ВЭСТиП Сергей Левицкий считает, что нелегальный оборот алкогольной продукции остается самым сложным и проблемным вопросом. Во время выездных проверок по области в одной из торговых точек Тынды проверяющие приобрели водку в запрещенное время, без проведения через систему ЕГАИС. Еще в трех магазинах продали коньяк: в одном из-под полы, в двух других алкоголь без лицензии открыто стоял на прилавке.

«С начала 2017 года министерством ВЭСТиП проведены 73 внеплановые выездные проверки, обследован 121 объект, внесено 57 представлений о привлечении к административной ответственности. Сумма штрафов составила 290 тысяч рублей. 13 субъектам предпринимательства было отказано в выдаче и продлении лицензии на продажу алкогольной продукции, одна лицензия приостановлена», – отметил Сергей Левицкий.

Тем не менее представители областного управления МВД отметили, что в 2017 году на территории Приамурья отмечается снижение количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения на 12 %, сообщает пресс-служба областного министерства ВЭСТиП.