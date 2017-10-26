Центр кадастровой оценки появится в Приамурье

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В 2018 году в Амурской области начнет работать «Центр кадастровой оценки». Создать учреждение решили в амурском правительстве для того, чтобы минимизировать число споров из-за кадастровой стоимости недвижимости.

Центр кадастровой оценки будет состоять на балансе у амурского правительства. С 2016 года налог на имущество рассчитывается исходя из кадастровой стоимости объекта. В прошлом году этим занимались разные компания и использовали разные методики расчета. Поэтому у специалистов министерства имущества возникло много проблем с оспариванием стоимости. Решить эту проблему в правительстве надеются с появлением единого центра. Работать в нем будут 30 квалифицированных сотрудников.

«Раньше всего полгода давалось в целом на проведение оценки, то есть два года они будут заниматься – один год сбором информации, год будут заниматься оценкой. Будут учитываться те сведения деклараций, которые будут подаваться собственниками объектов. Такие декларации уже установлены. Даже возможны такие случаи, что оценка будут проводиться индивидуальным способом – будут учитываться и техническое состояние, и тот факт, что объект, например, не может использоваться по каким-либо причинам», – рассказала службе информации «Эха Москвы в Благовещенске» заместитель министра имущественных отношений области Людмила Гунько.

По предварительным данным, Центр кадастровой оценки расположится по адресу: улица Первомайская, 39. О деятельности учреждения можно будет узнать на официальном сайте, который запустят чуть позже.