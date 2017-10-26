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26октября
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сегодня, 11:20 5

Центр кадастровой оценки появится в Приамурье

Центр кадастровой оценки появится в Приамурье
Фото: mnco.ru

В 2018 году в Амурской области начнет работать «Центр кадастровой оценки». Создать учреждение решили в амурском правительстве для того, чтобы минимизировать число споров из-за кадастровой стоимости недвижимости.

Центр кадастровой оценки будет состоять на балансе у амурского правительства. С 2016 года налог на имущество рассчитывается исходя из кадастровой стоимости объекта. В прошлом году этим занимались разные компания и использовали разные методики расчета. Поэтому у специалистов министерства имущества возникло много проблем с оспариванием стоимости. Решить эту проблему в правительстве надеются с появлением единого центра. Работать в нем будут 30 квалифицированных сотрудников.

«Раньше всего полгода давалось в целом на проведение оценки, то есть два года они будут заниматься – один год сбором информации, год будут заниматься оценкой. Будут учитываться те сведения деклараций, которые будут подаваться собственниками объектов. Такие декларации уже установлены. Даже возможны такие случаи, что оценка будут проводиться индивидуальным способом – будут учитываться и техническое состояние, и тот факт, что объект, например, не может использоваться по каким-либо причинам», – рассказала службе информации «Эха Москвы в Благовещенске» заместитель министра имущественных отношений области Людмила Гунько.

По предварительным данным, Центр кадастровой оценки расположится по адресу: улица Первомайская, 39. О деятельности учреждения можно будет узнать на официальном сайте, который запустят чуть позже.

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#областная власть #цены

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    3 часа назад



    Центр кадастровой оценки будет состоять на балансе у амурского правительства.

    С 2016 года налог на имущество рассчитывается исходя из кадастровой стоимости объекта. В прошлом году этим занимались разные компания и использовали разные методики расчета. Поэтому у специалистов министерства имущества возникло много проблем с оспариванием стоимости. Решить эту проблему в правительстве надеются с появлением единого центра.



    Угадай в чью пользу (для кого выгодно) будет расчет кадастровой стоимости объекта таким центром.

  • Shift

    Shift
    2 часа назад

    если там будут действительно квалифицированные специалисты, то проблем не будет..вопрос, где они возьмут 30 человек?...

    да в любом случае, такой центр нужен в каждом субъекте. Иначе получается, что непонятно какой оценщик, выигравший конкурс, считает недвижку в регионе о котором он вообще ни чего не знает..бред? бред! и ни какие сведения из интернета не помогут, регион нужно знать, то есть как минимум там жить.

  • Shift

    Shift
    2 часа назад

    хотелось бы услышать экспертное мнение товарища.....

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    48 минут назад

    Безусловно, открытие такое учреждение должно уменьшить количество некорректных оценок, которые делались ранее. Понятно, что специалисты с Уфы никак не могли знать реальности Приамурья и отчасти из-за этого происходили и происходят странности в оценках. Местные специалисты вероятнее всего будут более внимательны в своих оценках. К сожалению не знаю, будет ли ответственность у этих специалистов за некачественную работу. Ранее Ее не было, но необходимость введения таковой неоднократно озвучивалась губернатору на совещаниях. Конечно, такая ответственность нужна, иначе ошибки будут продолжаться.

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    42 минуты назад

    И всем, кто берет, ВЗЯЛ 1 несчастный ГА,придет кирдык.Берут а про платежи, которые потом навесят не думают. Они будут огромные. Для этого все это и мутили.

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