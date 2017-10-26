Жители 12 многоквартирных домов в Чигирях по утрам и вечерам остаются без воды

Фото: TrubaMaster.RU

В 12 многоквартирных домах села Чигири Благовещенского района вот уже полгода наблюдаются проблемы с водоснабжением. Жильцы рассказывают о том, что в вечернее и утреннее время значительно понижается напор воды в кранах. В некоторых квартирах вода вовсе исчезает. Мыться людям приходится по ночам.

Проблема, со слов жильцов, появилась примерно полгода назад. Она коснулась 12 домов по улицам Октябрьской и Садовой. «В течение последнего полугодия в моем доме по вечерам и с утра отсутствует водоснабжение. Теперь жильцы Чигирей моются по ночам – говорю конкретно о себе и своей семье, – так как после работы, приходя домой, перед глазами унылая картина отсутствия воды. Утром с 6:00 воды уже нет», – поделился житель дома № 1 по улице Октябрьской села Чигири Александр Макарцов.

Мужчина рассказал, что жильцы обращалась в управляющую компанию, но проблема оказалась не в ней. Тогда «управляйка» направила запрос в ресурсоснабжающую организацию, чтобы узнать причину проблем с водоснабжением.

«Был дан ответ примерно такого содержания: трубы у вас маленького диаметра и не выдержат высокого давления. Мой дом построен в 2014 году, и до 2016 года диаметра труб хватало, но с ростом числа многоквартирных домов воды стало не хватать. Решение этой проблемы только в увеличении диаметра водоснабжающих труб – так думает "Жилкомэнерго", а я думаю, что проблема в другом. Администрация села должна была обеспечить село новыми скважинами, вовремя перераспределить подачу воды. Когда администрация сможет заменить трубы, пробить новые скважины, остается загадкой», – высказался житель села.

Корреспонденту Амур.инфо в ресурсоснабжающей организации «Жилкомэнерго» подтвердили, что действительно проблема кроется в диаметре труб. Увеличение напора воды может привести к коммунальной аварии и разрушению трупопровода, пояснили специалисты.

«Застройщик, когда застраивал микрорайон, не продумал этот вопрос. Тогда четыре дома было, а сейчас их 12 на одну трубу. Водоснабжение этих домов идет с одной точки по трубопроводу диаметром 70 миллиметров. Этот диаметр является недостаточным с технической точки зрения и не может обеспечить необходимую пропускную способность, особенно в часы массового разбора воды. При этом давление в магистральном водопроводе – в точке присоединения – составляет 4 килограмма в течение дня, а в пиковые часы – 3 килограмма. Кто из жильцов ближе к точке подключения, тот с водой», – пояснил главный инженер «Жилкомэнерго» Александр Еланский.

Также специалист добавил, что в организации о проблеме знают и пытаются ее решить. Варианта решения два – либо полностью менять трубопровод на тот, что будет с большим диаметром, либо повышать скорость подачи воды и, соответственно, скорость прохождения потока, увеличив давление на точке подключения. Но второй вариант несет определенные риски, говорят в компании, так как сети изношенные и могут также не выдержать нагрузки.

«Мы сейчас договорились с районом, они нам немного денег выделят, и мы попробуем самые проблемные участки на магистральном проводе поменять. В любом случае это будут временные отключения воды. От нас требуется повысить давление на точке подключения, а вот с этой точки как раз все 12 домов и питаются», – добавил Александр Еланский.

В администрации района, тем временем, сообщили, что 12 многоквартирных домов по улицам Октябрьской и Садовой подключены к сетям водоснабжения, проходящим по улице Октябрьской. К этим сетям присоединена также центральная котельная села Чигири. В то время, когда производится забор воды на нужды котельной, в точке присоединения снижается давление в трубах системы водоснабжения, в результате давление воды на вводе в многоквартирные дома становится ниже нормы. Следствием низкого давления воды в водопроводной сети является недостаточный напор воды в квартирах.

«В целях разрешения проблемы специалистами МУП "Жилкомэнерго" проведено обследование водопровода и принято решение о присоединении центральной котельной села Чигири к резервному источнику водоснабжения (техническому водоему). Для этого необходимо заменить 400 метров трубопровода: от котельной до технического водоема, так как износ труб составляет более 90 %. Работы по замене трубопровода и переключения котельной к резервному источнику водоснабжения решено провести до 10 декабря 2017 года. После выполнения всех намеченных мероприятий, по мнению специалистов МУП "Жилкомэнерго", будет достигнуто достаточное давление в трубах системы водоснабжения на вводе в дома в часы разбора и, соответственно, повысится напор воды в квартирах многоквартирных домов до нормы», – прокомментировали в администрации Благовещенского района.