Из-за праздников амурские пенсионеры раньше получат пенсии

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Пенсии за выходные дни 4, 5 и 6 ноября почта доставит раньше срока. Решение о досрочной выплате Пенсионный фонд и региональный филиал «Почты России» приняли из-за предстоящих праздников.

Раньше всех деньги получат пенсионеры в Благовещенске – 1 и 2 ноября. В эти дни в почтовых отделениях они смогут получить пенсии за 4 ноября. 2 и 3 ноября на почте ждут тех, у кого выплаты приходятся на 5 ноября, а 3 и 6 числа пенсии будут выплачивать за 6 ноября.

В остальных городах и районах выплаты начнутся 2 ноября. Узнать точные даты пенсионеры могут в своих почтовых отделениях.

Через «Почту России» в Приамурье получают выплаты 52 % пенсионеров. Всего в регионе 234 тысячи людей пенсионного возраста.