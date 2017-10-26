Путин: зарплаты россиянам задерживает недисциплинированность работодателей

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46% долгов приходится на Хабаровский и Приморский края, Кемеровскую, Амурскую и Мурманскую области, Республику Коми, сказал глава Минтруда Максим Топилин. Он обратился к президенту с просьбой дать соответствующие поручения губернаторам этих регионов. «Когда губернаторы в этот процесс включаются, происходят положительные вещи в регионах», — заявил министр.

Он также отметил, что остаются долги по бывшим управлениям Спецстроя, превышающие 400 миллионов рублей. По ним Минтруд работает с Минобороны, и, как сказал Топилин, «есть надежда», что проблема решится до конца года.

Перед 2,6 тысячи работников, занятых на строительстве космодрома Восточный в Амурской области, в 2015 году выявлены задолженности по зарплате на сумму более 150 миллионов рублей. Частично долги погасили, а по факту произошедшего возбудили уголовные дела.

В декабре 2016 года было ликвидировано Федеральное агентство специального строительства (Спецстрой), функции ведомства передали Министерству обороны.

Строители Восточного не раз проводили голодовки, в очередной раз о таком шаге в октябре этого года объявили шесть работников Главного военно-строительного управления № 6 (экс-«Дальспецстрой России»), пожаловавшихся на многомесячную невыплату зарплаты. Встретившиеся с ними руководители пообещали выплатить деньги в течение месяца.

Общая ​задолженность по зарплате в России составляет почти 3,5 миллиарда рублей. По сравнению с 2016 годом за девять месяцев этого года задолженность удалось снизить примерно на 1 миллиард рублей, однако проблема остается острой. По статье 145 УК РФ «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат» в 2016 году были осуждены 223 человека, а с начала 2017 года уже 1 200 подобных дел переданы в следственные органы, рассказал глава Минтруда