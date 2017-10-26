Путин: зарплаты россиянам задерживает недисциплинированность работодателей
Общая задолженность по заработной плате перед россиянами составляет 3,5 миллиарда рублей. Вовремя не получают деньги около 60 тысяч человек. По мнению Владимира Путина, пишет РБК, причина в недисциплинированности работодателей. Об этом он заявил на совещании с членами правительства.
46% долгов приходится на Хабаровский и Приморский края, Кемеровскую, Амурскую и Мурманскую области, Республику Коми, сказал глава Минтруда Максим Топилин. Он обратился к президенту с просьбой дать соответствующие поручения губернаторам этих регионов. «Когда губернаторы в этот процесс включаются, происходят положительные вещи в регионах», — заявил министр.
Он также отметил, что остаются долги по бывшим управлениям Спецстроя, превышающие 400 миллионов рублей. По ним Минтруд работает с Минобороны, и, как сказал Топилин, «есть надежда», что проблема решится до конца года.
Перед 2,6 тысячи работников, занятых на строительстве космодрома Восточный в Амурской области, в 2015 году выявлены задолженности по зарплате на сумму более 150 миллионов рублей. Частично долги погасили, а по факту произошедшего возбудили уголовные дела.
В декабре 2016 года было ликвидировано Федеральное агентство специального строительства (Спецстрой), функции ведомства передали Министерству обороны.
Строители Восточного не раз проводили голодовки, в очередной раз о таком шаге в октябре этого года объявили шесть работников Главного военно-строительного управления № 6 (экс-«Дальспецстрой России»), пожаловавшихся на многомесячную невыплату зарплаты. Встретившиеся с ними руководители пообещали выплатить деньги в течение месяца.
Общая задолженность по зарплате в России составляет почти 3,5 миллиарда рублей. По сравнению с 2016 годом за девять месяцев этого года задолженность удалось снизить примерно на 1 миллиард рублей, однако проблема остается острой. По статье 145 УК РФ «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат» в 2016 году были осуждены 223 человека, а с начала 2017 года уже 1 200 подобных дел переданы в следственные органы, рассказал глава Минтруда
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