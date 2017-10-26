Приамурье повторно подаст заявку на тысячу работников из Северной Кореи

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В Приамурье труд специалистов из КНДР используют на пяти предприятиях лесоперерабатывающего комплекса. На 2018 год область подавала заявку на привлечение более тысячи корейских работников, однако пока ее отклонили. Перспективы развития сотрудничества с КНДР в области лесной промышленности обсудили в областном правительстве.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», от Амурской области направили заявку на привлечение из Северной Кореи 1 028 работников: 629 – в лесное хозяйство, 35 – в сельское, 364 – в строительство. Федеральные власти из-за внешнеполитических событий ее пока отклонили. На КНДР в ООН наложили экономические санкции, согласно которым присоединившиеся государства должны ограничить количество привлекаемой рабочей силы.

В среду, 25 октября, прошло заседание подкомиссии по лесной промышленности межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между РФ и КНДР. С российской стороны участие приняли представители Министерства промышленности и торговли РФ, областных профильных министерств, территориальных представительств федеральных органов власти, руководители амурских предприятий лесозаготовительной отрасли. Со стороны КНДР – представители Министерства лесной промышленности страны.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере лесопромышленного комплекса, в частности, выделение квот на привлечение иностранной рабочей силы. Заявка Амурской области на привлечение более тысячи корейских работников была отклонена межведомственной комиссией правительства РФ. Тем не менее вопрос пока остается открытым. Регион формирует повторную заявку, окончательное решение по которой будет приниматься также на федеральном уровне.

«Мы очень надеемся, что вопрос по квоте решится в положительную сторону. Сотрудничество между нашими странами носит продолжительный характер, Россия и КНДР всегда поддерживали друг друга, и мы хотим дальше развивать плодотворные отношения. Думаю, что все барьеры, затрудняющие двустороннее сотрудничество в ближайшее время будут преодолены. Просим вас и представителей правительства РФ посодействовать в этом вопросе», – сказал начальник главного управления лесной промышленности Министерства лесной промышленности КНДР Ким Гек Кан.

В завершение встречи состоялась церемония подписания протокола заседания, сообщает пресс-служба областного министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства.