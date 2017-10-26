В Тынде возвращают к жизни таксофоны

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В столице БАМа устанавливают таксофоны. Делается это в рамках государственной программы. Установкой занимается оператор связи «Ростелеком».Всего аппаратов два: один уже установлен на здании почты со стороны отдела ЗАГС, другой планируется разместить на здании гостиницы «Юность».

Как пишет газета «БАМ», жители и гости города смогут пользоваться таксофоном при наличии универсальной карты, которую можно будет приобрести как в почтовом отделении связи, так и у оператора, устанавливающего устройства. Экстренные службы – полиция, скорая помощь, пожарные – вызываются без карты.

Кроме того, на таксофон могут поступать и входящие звонки – на информационной карте, располагающейся на аппарате, есть его номер, и, абонент, позвонив собеседнику, может попросить его перезвонить на указанный номер.