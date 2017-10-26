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26октября
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сегодня, 09:40 4

В Тынде возвращают к жизни таксофоны

В Тынде возвращают к жизни таксофоны
Фото: M24.ru

В столице БАМа устанавливают таксофоны. Делается это в рамках государственной программы. Установкой занимается оператор связи «Ростелеком».Всего аппаратов два: один уже установлен на здании почты со стороны отдела ЗАГС, другой планируется разместить на здании гостиницы «Юность».

Как пишет газета «БАМ», жители и гости города смогут пользоваться таксофоном при наличии универсальной карты, которую можно будет приобрести как в почтовом отделении связи, так и у оператора, устанавливающего устройства. Экстренные службы – полиция, скорая помощь, пожарные – вызываются без карты.

Кроме того, на таксофон могут поступать и входящие звонки – на информационной карте, располагающейся на аппарате, есть его номер, и, абонент, позвонив собеседнику, может попросить его перезвонить на указанный номер.

Просмотров всего: 379

#связь #Тында

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    1 час назад



    Для установки в Тынде из головного управления оператора поступило два аппарата. Один из них установлен на здании почты со стороны отдела ЗАГС, другой планируется установить на здании гостиницы «Юность».



    Вот и вся программа развития Дальнего Востока

  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    И за карточками в Благовещенск приезжайте. Ибо на местах их все равно никогда нет.

  • alex 3

    alex 3
    56 минут назад

    зато теперь можно выбраться из "Матрицы"

  • vertex

    vertex
    45 минут назад

    alex 3

    зато теперь можно выбраться из "Матрицы"



    + много.

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