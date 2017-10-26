Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:20 0

В Амурской области без осадков: прогноз погоды на 26 октября

В Амурской области без осадков: прогноз погоды на 26 октября
Фото: Anchiktigra - LiveJournal

В Амурской области 26 октября установится переменная облачность, осадков не ожидается. Юго-восточный ветер наберет скорость до 5 метров в секунду, местами усиливаясь до 10 метров в секунду. Температура составит плюс 3…8 градусов, местами по северу – от минус 3 до плюс 2 градусов.

В Благовещенске рано утром столбик термометра остановился на отметке ноль градусов. В течение дня в городе ожидается переменная облачность, без осадков. Юго-восточный ветер разгонится до 4-9 метров в секунду. Температура составит плюс 5…7 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 86

#погода

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

До плюс 8 градусов: прогноз погоды в Амурской области на 26 октября
Общество 1

Мокрый снег на северо-востоке: прогноз погоды в Амурской области 25 октября
Общество

Немного снега ночью, днем – без осадков: прогноз погоды в Приамурье на 25 октября
Общество

Без осадков, до плюс 10: прогноз погоды в Амурской области на 24 октября