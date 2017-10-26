В Амурской области без осадков: прогноз погоды на 26 октября

Фото: Anchiktigra - LiveJournal

В Амурской области 26 октября установится переменная облачность, осадков не ожидается. Юго-восточный ветер наберет скорость до 5 метров в секунду, местами усиливаясь до 10 метров в секунду. Температура составит плюс 3…8 градусов, местами по северу – от минус 3 до плюс 2 градусов.

В Благовещенске рано утром столбик термометра остановился на отметке ноль градусов. В течение дня в городе ожидается переменная облачность, без осадков. Юго-восточный ветер разгонится до 4-9 метров в секунду. Температура составит плюс 5…7 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL