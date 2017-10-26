Аварии, в которых нет пострадавших, предлагают не оформлять: обзор прессы

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В сегодняшний обзор прессы ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин включил новости о том, что в Европе в невероятных количествах расплодились волки; страховщики предлагают смешные суммы для проведения ремонта по ОСАГО и о том, что спецназовцы тоже ошибаются.

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К ОСАГО снова появились вопросы – пишут «Известия». Собственно, они и не исчезали. На сей раз автомобилисты столкнулись с тем, что страховщики отказывают в проведении ремонта по ОСАГО. Суммы, которые компании готовы предоставить клиентам за ремонт, позволяют приобрести исключительно запчасти, уже бывшие в употреблении, то есть, снятые с попавших в аварии авто. Проще говоря, прямое урегулирование убытков по ОСАГО в РФ так и не заработало. Натуральная форма возмещения не эффективна, так как хозяева машин лишаются качественной услуги, а а дилерские центры не могут произвести ремонт в соответствии с законом.

Полный абзац

Проблемами автомобилистов обеспокоена и «Российская газета». Здесь пишут о том, что депутаты Госдумы (в частности, зампред комитета по госстроительству Лысаков) предлагают запретить автоинспекторам оформление аварий, в которых нет пострадавших. Под заголовком «Просьба ГАИ не беспокоить» прочтете редакционный прогноз того, что в этом случае резко возрастет агрессия на дорогах: правым окажется тот, кто сильнее, у кого есть оружие и влиятельные друзья.

Также в номере

О чем еще интересно прочесть в «Российской газете». О том, что Европу атакуют волки. Сначала их, несчастных, практически всех уничтожили, потом наложили запрет на их отстрел, а теперь они, расплодившиеся и напрочь обнаглевшие, спокойно начали ходить чуть ли не по центрам Берлина, Брюсселя и прочих парижей и наводить ужас на местных жителей.

Еще о том, что в Петербурге открылась выставка «Женщины и революция». Кураторы выставки (кстати, сплошь мужчины), считают, что именно женщины стали той искрой, из которой разгорелось пламя революции. Короче, во всем виноваты Крупская, Коллонтай и Арманд. А то мы всё – Ленин, Ленин…

Не пропусти

Кстати, о Ленине. В «Записках конспиролога» – это рубрика в «Комсомольской правде» – можно прочесть о том, что во время революции власти на местах были совершенно неуправляемы и творили, что хотели: то же решение о расстреле царской семьи вынес «какой-то там Уралоблсовет». Да что там царская семья! Между делом застрелили даже двоюродного брата Ленина! При этом знали, что он – родственник Ильича! А потом арестовали семью другого двоюродного брата!

Ну а больше про Ленина ни слова, зато есть про Джигурду. Но в масштабах революции он несколько мелковат…

Очень интересно

Берем в руки «Амурскую правду», читаем историю улицы им. 50-летия Октября. Узнаете (или вспомните, кто как), что раньше она называлась Садовой, потом Красноармейской, а полвека назад получила нынешнее название. Именно здесь появились первый в городе 9-этажки, именно здесь действует один из старейших на Дальнем Востоке универмаг, именно на этойулице полста лет назад открыли выставочный зал, который с полгода назад с успехом и закрыли.

На посошок

Напоследок «Мир новостей», рассказавший о том, как сотрудники французского спецназа взяли штурмом квартиру, обитатель которой был замечен с оружием в руках – его увидели из окна дома напротив.

Спецназовцы взорвали дверь, чуть не убив таким образом хозяйку, которая, услышав подозрительный шум, решила взглянуть в дверной глазок. Рвануло так, что дверь вылетела в окно, а заодно полопались стекла в остальных окнах.

Остальные подробности – про завертывание рук хозяину квартиры, наручники, использование дубинки и прочие радости – изучите сами, обозреватель лишь отмечтил, что бойцы спецназа ошиблись дверью.