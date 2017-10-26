Графа «против всех» может вернуться в избирательные бюллетени

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«Я выскажу свое мнение: такая графа может появиться. В среднесрочной перспективе будем к этому двигаться», — сказала Валентина Матвиенко.

Графа «против всех» сохраняется в бюллетенях на некоторых выборах местного уровня в регионах. В единый день голосования 10 сентября она привлекла значительное число голосов. В некоторых регионах кандидат «против всех» занимал второе место, сообщил Центризбирком.

Спикер раскритиковала позицию Ксении Собчак, которая позиционирует себя как кандидата «против всех» на предстоящих выборах президента.

«Графа "против всех" и кандидат "против всех" — это абсолютно разные вещи. Если человек идет кандидатом на выборы президента, то его главная задача и обязанность — выходить со своей программой. А тот, кто хочет заменить собой графу "против всех", должен просто превратиться в избирательную урну и не делать никаких заявлений», — полагает спикер Совета Федерации.

Выборы президента России пройдут в марте 2018 года. Решение об их назначении Совет Федерации примет между 8 и 15 декабря.

Помимо Собчак, о намерении выдвинуть свои кандидатуры уже заявили лидер ЛДПР Владимир Жириновский и Григорий Явлинский от партии «Яблоко», Владимир Путин пока не объявлял об участии в кампании 2018 года.