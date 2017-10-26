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сегодня, 08:25 14

Графа «против всех» может вернуться в избирательные бюллетени

Графа «против всех» может вернуться в избирательные бюллетени
Фото: vladnews.ru

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко допустила возвращение на выборах всех уровней графы «против всех». Об этом спикер заявила журналистам, сообщают РИА Новости.

«Я выскажу свое мнение: такая графа может появиться. В среднесрочной перспективе будем к этому двигаться», — сказала Валентина Матвиенко.

Графа «против всех» сохраняется в бюллетенях на некоторых выборах местного уровня в регионах. В единый день голосования 10 сентября она привлекла значительное число голосов. В некоторых регионах кандидат «против всех» занимал второе место, сообщил Центризбирком.

Спикер раскритиковала позицию Ксении Собчак, которая позиционирует себя как кандидата «против всех» на предстоящих выборах президента.

«Графа "против всех" и кандидат "против всех" — это абсолютно разные вещи. Если человек идет кандидатом на выборы президента, то его главная задача и обязанность — выходить со своей программой. А тот, кто хочет заменить собой графу "против всех", должен просто превратиться в избирательную урну и не делать никаких заявлений», — полагает спикер Совета Федерации.

Выборы президента России пройдут в марте 2018 года. Решение об их назначении Совет Федерации примет между 8 и 15 декабря.

Помимо Собчак, о намерении выдвинуть свои кандидатуры уже заявили лидер ЛДПР Владимир Жириновский и Григорий Явлинский от партии «Яблоко», Владимир Путин пока не объявлял об участии в кампании 2018 года.

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#выборы #российская власть

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Комментарии
Показать все (13) Обсудить на форуме
  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    популярная будет графа

  • Туж2

    Туж2
    2 часа назад

    Что не сделают лишь бы на выборы народ завлечь.

    З.Ы. А как посчитать дело десятое

  • ВВS

    ВВS
    1 час назад

    Напугал. Ходорковский?...

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    "В среднесрочной перспективе будем к этому двигаться" - до президентских выборов явно не "додвигаются"

  • ыхр

    ыхр
    1 час назад

    зачем, если

  • full

    full
    1 час назад

    Неужели Ксюха потревожила это болото? Манипуляторы сраные.

  • vertex

    vertex
    59 минут назад

    full

    Неужели Ксюха потревожила это болото? Манипуляторы сраные.



    Просто вот, что произошло)))

    Правительству поручено проиндексировать пенсии военным пенсионерам с 1 января 2018 года.

    https://rg.ru/2017/10/25/vladimir-putin-dal-porucheniia-o-pensiiah-zarplatah-i-dolshchikah.html

  • Туж2

    Туж2
    55 минут назад

    Моя точка зрения на все это

    тут и тут

  • full

    full
    26 минут назад

    Туж2

    Моя точка зрения на все это

    тут и тут



    Дык, как была у нас власть незаконной, так и осталась. И никакие спектакли ей не помогут.

  • kenwood

    kenwood
    21 минута назад



    Владимир Путин пока не объявлял об участии в кампании 2018 года.



    До этого заявил, что возможно следующим президентом может стать женщина, я уж грешным делом подумал, что надоело ему просто пластические опперации к выборам делать, решил кардинально так-сказать...подготовиться

  • kenwood

    kenwood
    17 минут назад

  • OT

    OT
    7 минут назад

    Может вернуться и 90-е годы. Вот вам и путинская стабилизация.

    Ведь все все знают и понимают, что важно ограбить и сбежать как Горбачев. Вот любопытно за счет чего Горбачев живет?

    Вроде он Нобеля имеет и это дает возможности для заработка, а на самом деле?

  • vertex

    vertex
    4 минуты назад

    OT

    Может вернуться и 90-е годы. Вот вам и путинская стабилизация.

    Ведь все все знают и понимают, что важно ограбить и сбежать как Горбачев. Вот любопытно за счет чего Горбачев живет?

    Вроде он Нобеля имеет и это дает возможности для заработка, а на самом деле?



    Сбегать никто не будет. Не для того они оберегают свою дойную и самую богатую природными ресурсами территорию, чтобы сбегать. Неугодных и недовольных поборами и обсасыванием карманов простых российских семей, придавят обученные (за счет тех же налогоплательщиков) люди , за повышение денежного довольствия, вот и весь сказ.

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