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Охранники кафе, рядом с которым убили пауэрлифтера Драчева, работали без лицензии

Охранники кафе, рядом с которым убили пауэрлифтера Драчева, работали без лицензии
Фото: newstut.ru

Еще одно дело появилось в рамках расследования убийства Андрея Драчева в Хабаровске. В Генпрокуратуре сообщили, что охранники хабаровского кафе, возле которого 20 августа погиб 32-летний чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев, работали без лицензии, сообщает РБК.

Новые факты вскрылись после проверки кафе прокуратурой Центрального района Хабаровска. Дело об административном правонарушении возбудили против владельцев заведения. Об этом Генпрокуратура сообщила в ответе на запрос замруководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме. Олег Нилов в запросе обратил внимание, что невмешательство охраны в конфликт «требует оперативной реакции правоохранительных органов за оставление жертвы в опасности». Дело об убийстве спортсмена он попросил взять под личный контроль генпрокурора Юрия Чайку.

Андрей Драчев погиб во время драки с Анаром Аллахверановым, обвиняемого в совершении преступления по статье «Убийство». Уголовные дела завели и против двух сотрудников Росгвардии. Их заподозрили в бездействии. Позже уволили младшего сержанта полиции, знакомого с Аллахверановым, который находясь на месте преступления, не предотвратил его.

Просмотров всего: 568

#криминал

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Комментарии
Показать все (12) Обсудить на форуме
  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    пол страны работает без документов

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    И охранник с лицензией бы обтрухался, еще бы и ствол забрали.

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Братеев

    пол страны работает без документов



    Во всяких управляйках, гастарбайтеры и просто люди, которых не оформляют умники, а людям деваться некуда вот и идут работать без оформления.

  • Бунтарь

    Бунтарь
    37 минут назад

    Задолбали уже. Из всего этого получается, что в убийстве Андрея Драчёва виноваты все, кроме Андрея Драчёва. А то что он набухался в кафе, начал конфликтовать с более сильным противником, не уехал с полицаями, а продолжил эскалацию конфликта, это всё нормально, правильное поведение чемпиона и спортсмена.

  • dalinoboihik

    dalinoboihik
    28 минут назад

    Такое ощущение ,что одни ботаны в этой прокуратуре сидят ? Кто дрался сам или разнимал(а тут оба чемпиона сошлись )разнять таких невозможно они будут оба буровить и кидаться на разнималу и на противника одновременно , пока в их поединке не появится лидер -кандидат в победители ,обычно одной двух минут достаточно и можно потом разнимать ,но тут произошло непредвиденное ,качок слабый на "тыкву" оказался ,несчастный случай это не более.

  • full

    full
    28 минут назад

    У Козлова диплом проверьте, как там с образованием, все ок?

  • Allgemeine

    Allgemeine
    26 минут назад

    БунтарьЗадолбали уже. Из всего этого получается, что в убийстве Андрея Драчёва виноваты все, кроме Андрея Драчёва. А то что он набухался в кафе, начал конфликтовать с более сильным противником, не уехал с полицаями, а продолжил эскалацию конфликта, это всё нормально, правильное поведение чемпиона и спортсмена.


    Чукча не читатель? Зачинщиком конфликта был как раз Анар.

    Драчев, наоборот, всеми силами старался угладить конфликт, даже когда это у него не получилось, предлагал встретиться на трезвую голову на ринге. Но более трезвый и кровожадный ублюдок предпочел забить в окружении своей "группы поддержки" уже плавающего соперника. Так что можешь не переживать за поведение чемпиона.

  • Allgemeine

    Allgemeine
    24 минуты назад

    dalinoboihikно тут произошло непредвиденное ,качок слабый на "тыкву" оказался ,несчастный случай это не более.


    Несколько прямых ударов в голову. Натренированными руками. Лежащему без сознания уже оппоненту.Это не несчастный случай, а целенаправленная попытка забить до смерти человека.

  • Бунтарь

    Бунтарь
    17 минут назад

    Allgemeine

    Бунтарь

    Задолбали уже. Из всего этого получается, что в убийстве Андрея Драчёва виноваты все, кроме Андрея Драчёва. А то что он набухался в кафе, начал конфликтовать с более сильным противником, не уехал с полицаями, а продолжил эскалацию конфликта, это всё нормально, правильное поведение чемпиона и спортсмена.



    Чукча не читатель? Зачинщиком конфликта был как раз Анар.

    Драчев, наоборот, всеми силами старался угладить конфликт, даже когда это у него не получилось, предлагал встретиться на трезвую голову на ринге. Но более трезвый и кровожадный ублюдок предпочел забить в окружении своей "группы поддержки" уже плавающего соперника. Так что можешь не переживать за поведение чемпиона.



    Ты видео с камер смотрело? Там, где всеми силами избегающий конфликта Драчёв кинулся на бородатого и повалил на землю, пытаясь задушить? И почему он с полицаями не уехал, что позволило бы конфликта не просто избежать, а вообще прекратить? Бородатого я не оправдываю, он был не прав с добиванием. Но Драчёв сам виноват- переоценил свои силы и вовремя не ушёл. Он взрослый человек и должен сам контролировать свои действия, никто не обязан его защищать и няньчить.

  • dalinoboihik

    dalinoboihik
    15 минут назад

    Allgemeine

    dalinoboihikно тут произошло непредвиденное ,качок слабый на "тыкву" оказался ,несчастный случай это не более.


    Несколько прямых ударов в голову. Натренированными руками. Лежащему без сознания уже оппоненту.

    Это не несчастный случай, а целенаправленная попытка забить до смерти человека.



    Да получит он на полную катушку тут к бабки не ходи резонанс этого события уже зашкаливает.а спроси виновного сейчас :-Зачем ты это сделал ?

    он ответит :-Не я дрался ,водка во мне дралась,рад бы сейчас остановится ,да поздно !

  • Бунтарь

    Бунтарь
    15 минут назад

    Allgemeine

    dalinoboihikно тут произошло непредвиденное ,качок слабый на "тыкву" оказался ,несчастный случай это не более.


    Несколько прямых ударов в голову. Натренированными руками. Лежащему без сознания уже оппоненту.

    Это не несчастный случай, а целенаправленная попытка забить до смерти человека.



    Это стандартное поведение бойца смешанных единоборств.

  • vertex

    vertex
    5 минут назад

    Бунтарь

    Allgemeine

    dalinoboihikно тут произошло непредвиденное ,качок слабый на "тыкву" оказался ,несчастный случай это не более.


    Несколько прямых ударов в голову. Натренированными руками. Лежащему без сознания уже оппоненту.

    Это не несчастный случай, а целенаправленная попытка забить до смерти человека.


    Это стандартное поведение бойца смешанных единоборств.



    На соревнованиях.

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