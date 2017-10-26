Охранники кафе, рядом с которым убили пауэрлифтера Драчева, работали без лицензии
Еще одно дело появилось в рамках расследования убийства Андрея Драчева в Хабаровске. В Генпрокуратуре сообщили, что охранники хабаровского кафе, возле которого 20 августа погиб 32-летний чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев, работали без лицензии, сообщает РБК.
Новые факты вскрылись после проверки кафе прокуратурой Центрального района Хабаровска. Дело об административном правонарушении возбудили против владельцев заведения. Об этом Генпрокуратура сообщила в ответе на запрос замруководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме. Олег Нилов в запросе обратил внимание, что невмешательство охраны в конфликт «требует оперативной реакции правоохранительных органов за оставление жертвы в опасности». Дело об убийстве спортсмена он попросил взять под личный контроль генпрокурора Юрия Чайку.
Андрей Драчев погиб во время драки с Анаром Аллахверановым, обвиняемого в совершении преступления по статье «Убийство». Уголовные дела завели и против двух сотрудников Росгвардии. Их заподозрили в бездействии. Позже уволили младшего сержанта полиции, знакомого с Аллахверановым, который находясь на месте преступления, не предотвратил его.
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