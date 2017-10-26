Охранники кафе, рядом с которым убили пауэрлифтера Драчева, работали без лицензии

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Новые факты вскрылись после проверки кафе прокуратурой Центрального района Хабаровска. Дело об административном правонарушении возбудили против владельцев заведения. Об этом Генпрокуратура сообщила в ответе на запрос замруководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме. Олег Нилов в запросе обратил внимание, что невмешательство охраны в конфликт «требует оперативной реакции правоохранительных органов за оставление жертвы в опасности». Дело об убийстве спортсмена он попросил взять под личный контроль генпрокурора Юрия Чайку.

Андрей Драчев погиб во время драки с Анаром Аллахверановым, обвиняемого в совершении преступления по статье «Убийство». Уголовные дела завели и против двух сотрудников Росгвардии. Их заподозрили в бездействии. Позже уволили младшего сержанта полиции, знакомого с Аллахверановым, который находясь на месте преступления, не предотвратил его.