В Октябрьском районе пожар уничтожил четыре тонны сои

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25 октября в селе Смелое Октябрьского района случился серьезный пожар. В результате возгорания комбайна здесь было уничтожено несколько тонн сои.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, в тушении огня участвовали четыре человека и одна единица техники. На момент прибытия пожарных на место происшествия из бункера комбайна шел дым. На то, чтобы ликвидировать открытое горение, ушло 12 минут. В результате пламя повредило заднюю часть комбайна и уничтожило четыре тонны сои. Дальнейшего распространения огня пожарные не допустили.

Причина и виновник инцидента сейчас устанавливаются.