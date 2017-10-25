В Приамурье сняли фильм ужасов (видео)

Амурские кинолюбители сняли фильм в жанре «ужасы». По большей части сценарий ленты был придуман 11-летним мальчиком, причем еще в прошлом веке. С небольшими изменениями его воплотили в жизнь. Что в итоге получилось, скоро можно будет увидеть. В настоящее время идет монтаж фильма.

Действие кинокартины происходит на берегу реки Зеи. Там археологи нашли яйца некоего махаона. В итоге один из биологов заразился вирусом и превратился в зомби. Сценарий появился на свет еще в 1983 году, когда будущему амурскому режиссёру было 11 лет.

«Естественно, по техническим причинам полностью один в один реализовать тот сценарий детства не получилось. Мы решили немного убрать бабочку махаона, но добавить такой популярный сейчас "зомби-эффект"», – говорит режиссёр и сценарист фильма Владимир Розанов.

40-минутный сюжет сняли всего за неделю, а к съёмкам готовились целый год. Искали актёров, гримёров и реквизит. Сценарий фильма ужасов привлёк кинолюбителей из Хабаровска и Уссурийска. Всего в создании фильма было задействовано около 15 человек.

«Единственный момент, когда мне было страшно – съемки с водой. Я боюсь воды, если купаюсь, то у берега. А там были съёмки ночью. Вода чёрная, дна я не чувствовала», – поделалась актриса Марина Боровик.

Саундтрек к картине написал благовещенский музыкант Александр Викулов.

Так как съемки проходили на пляже, невольными свидетелями этого зачастую становились отдыхающие. «Всё это проходит в такой манере, когда больше смеха, шуток. Со стороны отдыхающих там, наверное, были такие, кто смотрел и не понимал, что происходит. Люди с пистолетами ходят, кто-то бегает, кричит на весь лес», – отмечает Александр Викулов.

Более тщательно готовились к могильной сцене. Специально для этого выкопали яму и засыпали землёй живого человека. Но даже здесь не обошлось без шуток.

Съёмки проходили в полевых условиях и под палящим солнцем. Поэтому некоторые успели получить солнечные ожоги.

На съёмки ужастика потратили около 30 тысяч рублей. Актёры работали безвозмездно. Платить пришлось только профессиональным гримёрам, которые занимались «зомби». Сейчас фильм находится на стадии монтажа, который планируют закончить к новому году.