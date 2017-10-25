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25октября
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сегодня, 20:56 0

Валерия Вощевоза оштрафовали на 10 тысяч рублей за пикет

Валерия Вощевоза оштрафовали на 10 тысяч рублей за пикет

Амурские ветераны боевого братства оштрафованы за незаконные пикеты. Четыре человека, в том числе председатель «Боевого братства» Валерий Вощевоз, должны будут заплатить штрафы по 10 тысяч рублей каждый. Такое решение принял Благовещенский городской суд.

Как сообщало Амур.инфо, 28 сентября Валерий Вощевоз и еще несколько ветеранов боевых действий вышли в Благовещенске на пикеты. Они протестовали против того, что на программу улучшения жилищных условий для ветеранов не находится средств. По имеющейся информации, двое пикетчиков в результате были задержаны полицейскими.

Ветераны боевого братства с решением суда о штрафах не согласны. Они считают, что пикеты были одиночными, а значит, не требовали согласования. Это судебное решение ветераны намерены обжаловать.

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#закон #суды

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