Специалист рассказал о районе падения частей ракет, которые запустят с Восточного

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По его словам, для ракет-носителей, стартующих с космодрома Восточный, предусмотрены три района падения отработанных ступеней. Один из них находится в Приамурье – эта территория охватывает частично Зейский и Тындинский районы. Сюда падает первая ступень ракеты, которую запускают с космодрома.

«На карте этот район представлен в виде овала длиной 50 километров и шириной 30 километров. Он определён на основании договора, заключённого между правительством Амурской области и Роскосмосом», – говорит Александр Двуреченский.

Специалисты уже провели облет района падения. Они проверили, что изменилось за время, прошедшее после первого пуска.

«Убедились, что золотодобытчики, которые работают здесь, передислоцировались немного севернее, разрабатывают новые участки. Мы обнаружили вагончики, технику, людей. Сейчас нужно связаться с руководителями этих предприятий, и если ими планируется вести работы, то на время пуска мы должны провести мероприятия по эвакуации людей за пределы района падения. Таким же образом мы действовали и весной прошлого года, когда пришлось с трёх или четырёх участков эвакуировать около 28 человек в Береговой и Зею. Вернули их в места дислокации после завершения пуска ракеты-носителя», – отметил Александр Двуреченский.

Во время предпусковых полётов специалисты также отбирают образцы почвы, воды или снега. Это нужно для того, чтобы провести исследование и установить воздействие пуска на окружающую среду. После пусков район падения также обследуют, чтобы обнаружить и затем вывезти части ракет.

«Понимаем, что ноябрь-декабрь – не самые благоприятные месяцы для проведения работ на открытом воздухе, но поисковые группы экипированы соответствующим образом, и если не будет запредельных морозов, то поиски и вывоз фрагментов не затянутся. На всякий случай прорабатываем с администрацией Зейского района резервные варианты, которые, может быть, придётся использовать в случае серьёзных затруднений по поиску», – пояснил Александр Двуреченский.

По его словам, токсичный гептил используется только в разгонном блоке, который улетает в космос. На самих ракетах этого топлива нет, только керосин и жидкий кислород.

«Но, несмотря на то, какое топливо используется, действующее российское законодательство по экологической безопасности требует проведения исследований в местах района падения. Эту задачу мы также будем выполнять. Проведём сравнение состояния окружающей среды до пуска и после него. Должен сказать, что до настоящего времени никаких отличий не обнаружено», – говорит специалист.

Как сообщало Амур.инфо, предполагается, что первая из ракет поднимется в воздух с космодрома Восточный 28 ноября, а вторая – 22 декабря.