В Зейском районе спасли тонувший грузовик

В Зейском районе едва не утонул грузовой автомобиль «Урал», принадлежащий артели старателей. Беда машину настигла, когда на ней ночью попытались перебраться вброд через реку Гилюй.

Как сообщает «Зейский вестник», в грузовике в это время находились три человека. Машина заглохла в 30 метрах от берега и начала погружаться в воду. Мужчины перебрались на цистерну и стали ждать помощи.

К операции по вызволению попавших в беду были подключены спасатели, техника артели. Также для страховки были использованы плавсредства.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Амурской области, в итоге спасательная операция завершилась успешно. Медицинская помощь никому из людей не потребовалась.