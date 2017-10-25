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25октября
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сегодня, 19:41 1

В Зейском районе спасли тонувший грузовик

В Зейском районе едва не утонул грузовой автомобиль «Урал», принадлежащий артели старателей. Беда машину настигла, когда на ней ночью попытались перебраться вброд через реку Гилюй.

Как сообщает «Зейский вестник», в грузовике в это время находились три человека. Машина заглохла в 30 метрах от берега и начала погружаться в воду. Мужчины перебрались на цистерну и стали ждать помощи.

К операции по вызволению попавших в беду были подключены спасатели, техника артели. Также для страховки были использованы плавсредства.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Амурской области, в итоге спасательная операция завершилась успешно. Медицинская помощь никому из людей не потребовалась.

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#происшествия #транспорт

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